Tragedia en Vila-real: Fallece una niña de 12 años en la piscina del centro de tecnificación deportiva

La piscina del centro de tecnificación deportiva de Vila-real ha cerrado al público esta tarde de lunes, después de que, según apuntan fuentes consultadas por Mediterráneo, una joven de unos 12 años ha perdido la vida mientras nadaba. Las mismas fuentes inciden en que se ha actuado de inmediato en cuanto se ha detectado que la pequeña estaba inmóvil.

Hasta el lugar se han desplazado unidades policiales, así como del servicio de emergencias.

Como apuntan las mismas fuentes, los sanitarios han intentado reanimar a la niña aunque, desafortunadamente, los esfuerzos no han evitado su muerte. Familiares de la chica han sido avisados por las autoridades.

La causas de su fallecimiento se determinarán en la correspondiente autopsia. La chica era una nadadora habitual y pertenecía al club Tritons de la ciudad.

Un día de luto oficial

Desde el Ayuntamiento de Vila-real han remitido un comunicado oficial en el que lamentan "profundamente comunicar la muerte de una menor autista en las instalaciones del centro de tecnificación deportiva". Y añaden: “Queremos recordar a una niña siempre alegre, que luchó con valentía ejemplar contra las dificultades derivadas de su autismo, convirtiéndose en un referente de esfuerzo, superación y luz para quienes la conocieron”, han afirmado los padres de Ana Uriola Pintor, integrante del Club Tritons y estudiante del instituto Miralcamp de Vila-real".

"A pesar de la rápida intervención del personal técnico presente, así como de la Policía Local, los servicios sanitarios y los equipos de emergencia, no ha sido posible salvarle la vida", aseveran.

Desde el consistorio, "en representación de toda la ciudadanía, queremos expresar nuestro más sincero pésame a la familia, amistades y entorno cercano de la menor así como al Club Tritons en un momento tan doloroso. Pedimos igualmente el máximo respeto y sensibilidad. El Ayuntamiento pone a disposición de la familia los recursos y servicios municipales que puedan necesitar para el acompañamiento y apoyo", explican.

Y finaliza el comunicado, incidiendo en que "por respeto a la familia y en coordinación con ella, el Ayuntamiento declarará un día de luto oficial en la ciudad, durante el cual quedaran suspendidas las actividades lúdicas organizadas por el Ayuntamiento y las banderas ondearán a media asta como muestra de luto y respeto".