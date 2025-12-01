El misterio de la mujer desaparecida en Benicàssim: "Se dejó la ropa en la arena, pero no había llaves ni móvil"

La búsqueda de una mujer desaparecida desde el domingo a mediodía en Benicàssim se ha retomado el lunes por la mañana. Según informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, a solicitud de Salvamento Marítimo se moviliza un equipo de la Unidad de Rescate Acuático (URA) del consorcio, con una embarcación de rescate para participar en el dispositivo de búsqueda junto a medios de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.

El caso reúne varios interrogantes. El primero de ellos, que en la tarde del domingo no constaba ninguna denuncia por desaparición. La alerta se activó a mediodía, al recibirse el aviso de que una mujer se había metido en el agua, en la zona de Playachica, y no se vio que hubiera regresado.

Ropa sin recoger en la arena

A ello se une que la ropa que dejó en la arena quedó sin recoger. Gaizka Díaz explica a El Periódico Mediterráneo, del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN, que el domingo estaba en una celebración familiar, "y vimos el movimiento de agentes de la Policía Local, que estaban buscando por la zona, incluso con un dron".

La ropa de la mujer desaparecida en Benicàssim, encima de la arena. / Mediterráneo

Respecto a la ropa, aporta una fotografía, y añade: "Junto a ella no había llaves ni móvil". Son detalles que podrían haber ayudado en las pesquisas para conocer más pistas sobre su paradero.

Una zona costera sin corrientes

No es habitual que en estos momentos del año haya bañistas en la playa, debido a las bajas temperaturas, por lo que llama la atención la presencia de gente que se mete en el agua. Pese al frío, fuentes de las pesquisas detallan que esta parte costera de Benicàssim hay pocas corrientes, al estar protegida por espigones.

Por el momento no hay novedades sobre esta búsqueda.