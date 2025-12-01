Secta sexual de Vistabella: las dos principales acusadas responsabilizan al fallecido Tío Toni de los abusos a menores

Este lunes era un día marcado en rojo por todas las partes en el juicio a la supuesta secta sexual de Vistabella, ya que llegaba el turno de declarar de los acusados. Después de casi un mes desde que comenzara el juicio y tras 13 sesiones realizadas en las que las víctimas y testigos apuntaron a las seis personas sentadas en el banquillo, estas últimas han tomado la palabra. Han sido cinco exmiembros de la comunidad los que han declarado: cuatro mujeres y un hombre. Para este martes, el juez de la Audiencia Provincial de Castellón ha dispuesto que declare la acusada restante y, con ello, ya solo quedarán las conclusiones y los informes de un proceso por el que se piden penas entre los 16 y los 65 años de prisión.

Pero prácticamente todas las cartas han quedado puestas sobre la mesa esta mañana de lunes. Con el Tío Toni fallecido a los dos meses de entrar en la cárcel en 2022, los dos personajes más relevantes de la secta que quedan vivos son, según la Fiscalía, su expareja y su exnuera. Ambas han declinado contestar a las preguntas de las acusaciones y la Fiscalía y solo han respondido a su abogado. Ambas, también, han explicado que fueron objeto de maltratos por parte del Tío Toni y han dicho que sienten lo que les pasó a las víctimas.

La exnuera, diagnosticada con trastorno de estrés postraumático y durante una declaración que ha realizado con la voz entrecortada, ha agregado que también fue agredida sexualmente cuando era menor.

Voluntad "anulada" por el líder

Han afirmado que en la masia La Chaparra vivían bajo el yugo de un personaje que "anuló" su voluntad, algo clave para determinar si fueron responsables o no de facilitar a Toni que abusara de las niñas de la secta. Además, han sostenido que no sabían que hubiese abusos a menores por parte de Toni, a pesar de que algunas víctimas señalaron que ellas estaban presentes durante agresiones sexuales. Toni había explicado durante años que no se trataba de relaciones sexuales para su beneficio personal sino que las tocaba y penetraba para "ayudarlas a dar luz a los ovarios" y así prevenir problemas de salud o reproductivos.

La exnuera de Toni, quien lo cuidaba a diario y hacía el papel prácticamente de sirvienta en todos los recados, ha reconocido haber estado presente en una presunta agresión sexual, pero ha insistido en que "creía firmemente que era una terapia curativa" y además ha dicho que creía que esa adolescente en concreto "era mayor de edad" en el momento de los hechos. "En todo momento vi una terapia", ha subrayado, y luego cuestionada por si agarraba de las muñecas a la víctima evitando que huyera mientras el gurú la agredía, ha afirmado que estaba "cogiéndole la mano para tranquilizarla". "En ningún momento la cogí con fuerza ni con intimidación, ni nada", ha especificado.

"Yo pensaba que mi caso [la supuesta agresión sexual a los 16 años que ha contado] era aislado, porque él comentaba enfrente de las demás que él se había arriesgado mucho conmigo a la edad de 16 años. Yo estaba confiada de que él no lo iba a hacer con nadie más. Yo sabía que con las mayores tenía relaciones, yo nunca he sabido de las menores", ha explicado.

"Era imposible cuestionarlo, si él era Dios"

La exnuera ha asegurado además que ella no mantuvo relaciones sexuales de adulta con Toni porque este decía que "estaba sucia" espiritualmente hablando. Esta acusada ha reconocido que el "grupo de las siete elegidas" tenía como razón de tener sexo conjunto con Toni y mandar "luz al mundo con la energía de los orgasmos", algo que habían puesto en duda testigos de la defensa que habían afirmado que allí se juntaban solo para "rezar".

Asimismo, ha profundizado en el "miedo" que le tenía al gurú al que asistía a diario. "Él decidía todo mi día: si podía irme a dormir, si podía acostarme con mi marido. Nunca lo cuestioné, era imposible, si él era Dios, era una verdad absoluta", ha indicado, para luego añadir que le daba bofetadas ante cualquier discrepancia y que la humillaba públicamente en las "escuelas" espirituales que Toni impartía.

La exnuera confirma que era una secta apocalíptica

Sobre dichas escuelas, además, ha confirmado que en ellas se habló de un "apocalipsis en 2025" y ante el cual la comunidad de La Chaparra iba a ser "responsable de salvar el mundo", algo que testigos ya habían dejado caer en sus declaraciones.

Ya por último, esta mujer ha afirmado que Toni le forzó un aborto espontáneo llevándosela con la Harley Davidson por un camino "muy empedrado", algo que ha recordado entre lágrimas. Cabe recordar que Toni necesitaba de su asistencia desde las dosis de su medicación hasta para ponerle una cánula en su ano por un tratamiento médico.

La viuda afirma que estaba "martirizada"

La que fuera pareja del Tío Toni durante décadas ha afirmado que "la martirizaba". "A la que más martirizaba era a mí", ha incidido. Preguntada por si la llegó a anular, ha respondido "algunas veces sí": "nos tenía absorbida la mente", ha comentado en uno de los momentos de su declaración. Sobre por qué defendió al líder cuando los detuvieron, ha precisado que "aún estaba ensectada" y que ahora ya ve que "todo era mentira". "No volvería a pasar por lo mismo", ha considerado.

"Sabía que tenía relaciones sexuales siempre con las adultas, pero si hacía algo con los menores lo tendría escondido porque yo no sabía nada", ha expresado.

"Fue un sueño suyo", dice sobre el relato de una víctima

Una de las víctimas había denunciado que la mujer de Toni era quien bloqueaba la puerta mientras la agredía, un relato al cual su respuesta ha sido que "fue un sueño" de la entonces menor.

Los otros tres acusados que han declarado este lunes, cuya supuesta involucración es menor, han negado los hechos y han señalado que las víctimas han presentado testimonios falsos por motivos "económicos" o por "invenciones".