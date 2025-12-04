Investigación
Detienen al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación contra el tráfico de drogas
EFE
Valladolid
El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid ha sido detenido este jueves en una operación desarrollada por el departamento de Asuntos Internos de Madrid, han informado a EFE fuentes próximas al caso.
El operativo dispuesto ha abarcado, además, el precinto de parte de algunas zonas de la Comisaría de Delicias de Valladolid en la que trabaja el arrestado.
Asuntos Internos está también tomando declaración a otros policías como testigos dentro del dispositivo establecido, al parecer relacionado con el trafico de drogas, sin que por el momento hayan trascendido más detalles acerca de una operación que continúa abierta.
