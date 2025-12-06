Investigación
Detenido un joven en Madrid por el presunto homicidio de su padre
Un hombre de 59 años que ha fallecido tras sufrir una agresión que le ha provocado varias heridas
EP
Un joven ha sido detenido en la noche de este viernes en Madrid por el presunto homicidio de su padre, un hombre de 59 años que ha fallecido tras sufrir una agresión que le ha provocado varias heridas, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
Los hechos han ocurrido en la calle Fenelón del distrito San Blas-Canillejas de Madrid, a la altura del número 14, sobre las 20.20 horas, cuando los servicios de emergencias han recibido el aviso a través de varias llamadas, en las que se advertía que se había producido una agresión.
Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han explicado que hasta el lugar se ha desplazado la Policía Nacional y una UVI móvil con sanitarios del Summa 112, que han encontrado dentro de una vivienda el cuerpo ya sin vida del hombre de 59 años que presentaba varias heridas incisas.
El personal sanitario sólo ha podido confirmar el fallecimiento y, sin manipular el cuerpo, lo ha puesto a disposición judicial.
- Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores
- La Guardia Civil descubre con drones un taller mecánico ilegal junto al parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata
- Un camarero de La Marina a un cliente: 'En valenciano no, por favor
- Alarma en la urbanización Finca Terol de Tibi: se avecina una derrama de entre 40.000 y 80.000 euros por propietario
- La Seguridad Social alerta: miles de beneficiarios del IMV podrían tener que devolver dinero en 2026
- La nueva ley del alquiler trae buenas noticias para los inquilinos: tu casero ya no podrá cobrarte esto en 2026
- Investigan la muerte de una pareja irlandesa en Orihuela Costa
- Una estafa masiva en una clínica estética de Elche deja 358 afectados