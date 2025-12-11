Sanidad analiza todas las sedaciones infantiles practicadas por el anestesista investigado

La clínica dental de Paterna donde ofrecía sus servicios el anestesista que está siendo investigado por la muerte de una paciente de seis años y la grave intoxicación de otra de cuatro, a las que sedó en una clínica de Alzira, ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que una tercera paciente, una niña de cinco años, tuvo complicaciones tras ser sedada por este mismo especialista, durante una intervención en el centro de la capital de l'Horta Nord, un día antes de los hechos ocurridos en Alzira.

En declaraciones a este diario, el director del centro ha negado la existencia de un tercer caso y ha desmentido que ninguna paciente ha sufrido complicaciones tras ser atendida en el centro de Paterna. Admite, eso sí, que una niña de cinco años sufrió vómitos y diarrea después de ser sometida a una sedación consciente en el consultorio. Algo que, asegura, "se trata de un cuadro clínico normal en este tipo de procedimientos". A este respecto, el director insiste en que la reacción que sufrió la niña ante la sedación "no está fuera de lo habitual, de la que se informa en el consentimiento informado".

Declaración ante Homicidios

Asimismo, destaca la colaboración de la clínica "desde el primer minuto" con los investigadores de la Conselleria de Sanitat y la Policía Judicial, a los que han ofrecido "toda la información y documentación que nos han requerido", entre ella el historial de todos los pacientes que han sido atendidos en el centro en los últimos meses.

Recuerda, además, que el pasado 24 de noviembre, cuatro días después de la muerte de la niña de seis años y la grave intoxicación de otra de cuatro en Alzira, fueron citados por el Grupo de Homicidios, donde ya informaron que ningún paciente suyo había tenido complicaciones tras ser asistidos por E. Ll. A., el anestesista que llevaba trabajando con ellos desde hace algo más de año y medio, del que destacan que se trata de "un profesional que nunca ha causado ningún problema".

Clínica autorizada

En un breve comunicado remitido para "aclarar algunas informaciones que están apareciendo en los medios", la dirección aclara que actualmente la clínica "no está inmersa en ningún proceso de investigación ni similar" y afirman que disponen de "todas las autorizaciones sanitarias correspondientes" para realizar sedaciones intravenosas como la que se practicó a la menor.

Desde el centro recuerdan que al tratarse de menores, y por cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, "no podemos facilitar más información sobre la menor asistida ni sobre ninguno de nuestros pacientes". Así con todo, reivindican que "ninguno de nuestros pacientes ha sufrido una situación anómala o fuera de las reacciones adversas habituales y controladas en los tratamientos aplicados".

El comunicado agradece a los medios "que sean lo más rigurosos posibles con una información tan sensible" y avanzan que no van a realizar más declaraciones a este respecto.