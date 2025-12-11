Fallece un joven de 21 años sin hogar en pleno centro de València
El cuerpo del sintecho ha sido localizado en posición fetal en la avenida Marqués de Sotelo
Redacción Levante-EMV
València
Un joven sin hogar ha sido localizado este jueves por la mañana sin vida en una avenida del centro de València, en Marqués de Sotelo, según han informado fuentes de la Policía Nacional.
Efectivos de la Policía Local han sido los primeros en llegar a la zona y han alertado a la Nacional, cuyos efectivos han comprobado que no hay indicios de criminalidad en la muerte del joven, de 21 años y que ha sido encontrado en posición fetal.
No obstante, agentes de la Policía Científica se han desplazado a la zona para realizar un análisis y la autoridad judicial ha procedido allevantamiento del cadáver a las 9.30 horas.
- Se acabó el rascarse el bolsillo: el Gobierno libera definitivamente el peaje de la AP-7 en Alicante
- Detenido en Alicante por un timo de los billetes tintados de 400.000 euros
- Una mujer apuñala a tres personas en una zona de restaurantes de Torrevieja
- Riegos de Levante extrae El Hondo de Elche y Crevillent 23 toneladas de carpas y abre vías para vender a países del Este
- El Ayuntamiento de Alicante detecta un presunto caso de acoso laboral grave en la Concejalía de Hacienda
- Doble huelga en Alicante: los profesores también paran este jueves
- Segunda crisis de Vox en seis meses en Elche: Samuel Ruiz deja el bipartito
- La policía para un vehículo en un control aleatorio en Elda y atentos a lo que descubre en el maletero