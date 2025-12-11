Fallece un joven de 21 años sin hogar en pleno centro de València

Un joven sin hogar ha sido localizado este jueves por la mañana sin vida en una avenida del centro de València, en Marqués de Sotelo, según han informado fuentes de la Policía Nacional.

Efectivos de la Policía Local han sido los primeros en llegar a la zona y han alertado a la Nacional, cuyos efectivos han comprobado que no hay indicios de criminalidad en la muerte del joven, de 21 años y que ha sido encontrado en posición fetal.

No obstante, agentes de la Policía Científica se han desplazado a la zona para realizar un análisis y la autoridad judicial ha procedido allevantamiento del cadáver a las 9.30 horas.