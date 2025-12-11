Un peligroso fugitivo buscado a nivel nacional provoca un accidente con heridos tras una arriesgada huida en Castellón

La Guardia Civil ha detenido en Onda a un varón sobre el que pesaba una orden de búsqueda y captura dictada por la Audiencia Provincial de Castellón, que había ordenado su ingreso en prisión.

El fugitivo permanecía en paradero desconocido desde octubre de 2024 y llevaba una vida itinerante, alojándose en casetas de campo y moviéndose por zonas aisladas. Apenas mantenía contacto con la población y cambiaba con frecuencia de ubicación para evitar ser localizado por las fuerzas de seguridad.

Las investigaciones permitieron averiguar que utilizaba varios teléfonos móviles, distintos vehículos y contaba con apoyos externos para ocultarse.

Vigilancia secreta

A finales de noviembre los agentes lograron situarlo en Betxí, donde se estableció un dispositivo de vigilancia discreta que permitió ubicarlo días después en las inmediaciones del municipio.

Cuando fue localizado, los guardias civiles le dieron el alto, pero el hombre hizo caso omiso y emprendió una arriesgada huida, poniendo en peligro a otros usuarios de la vía. Tras circular por caminos rurales que conectan Betxí, Villarreal y Onda, terminó impactando contra un camión que realizaba labores de recolección de cítricos. Dos trabajadores resultaron heridos y fueron trasladados a un centro hospitalario.

Después del impacto, trató de retroceder con su vehículo y colisionó contra el coche oficial para continuar la fuga. Acto seguido abandonó el automóvil y trató de huir a pie por campos de naranjos, pero fue alcanzado a los pocos metros tras oponer una fuerte resistencia.

Robo con fuerza en Vila-real y Onda

Además de las requisitorias judiciales vigentes, se le atribuyen los delitos de atentado a agente de la autoridad, desobediencia, conducción temeraria, lesiones por imprudencia, y dos delitos de robo con fuerza en las localidades de Vila-real y Onda.

Las diligencias han sido entregadas en el juzgado correspondiente, cuyo titular ha ordenado su ingreso en prisión.

La actuación ha sido realizada por componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Burriana.