El cirujano detenido en Alicante por violar a una paciente en un quirófano de Murcia niega los hechos

El cirujano plástico acusado de violar a una paciente en Murcia niega los hechos de los que se les acusa. Así lo aseguró este lunes a esta Redacción su defensa, el abogado Pablo Martínez, después de que este pasado sábado La Opinión de Murcia, del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN, adelantase en exclusiva la detención de este hombre tras la presunta agresión sexual que habría cometido sobre una paciente en un quirófano alquilado de un hospital privado de la capital mientras permanecía bajo los efectos de la anestesia.

El letrado, socio de uno de los bufetes penalistas más reconocidos de la Región de Murcia, recuerda que se debe respetar la privacidad, así como la presunción de inocencia de su cliente y la intimidad de la paciente. Asimismo denuncia que a lo largo de este fin de semana numerosos usuarios habrían estado publicando "su nombre y su imagen" en redes sociales y en otros medios, lo que podría tener "consecuencias legales".

"A ambos se les puede destrozar la vida con este juicio mediático paralelo, sin haberse celebrado un juicio ante los tribunales", sostiene el abogado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, en un quirófano del hospital IMED Virgen de la Fuensanta, en la capital murciana, donde la mujer tenía programada una intervención de estética. En concreto, iba a operarse el pecho. En el área quirúrgica se encontraban el facultativo y "en todo momento" dos enfermeras del centro.

Grabado con un teléfono

Fueron ellas las que se percataron de que, una vez que la paciente se hallaba ya dormida, el doctor estaba junto a ella y realizaba unos movimientos extraños, que les parecieron de carácter sexual. Tanto, que decidieron grabar con un teléfono móvil lo que estaba pasando. En el vídeo, que ya obra en poder de la jueza encargada de la causa, se aprecia al médico supuestamente penetrando a la mujer, inmóvil al estar sedada. El vídeo obró en poder de la Justicia y fue una prueba más que sólida a la hora de mandar a prisión al sospechoso.

La del viernes fue la primera noche que el cirujano pasó en el penal de Sangonera, al que son llevados los reos en régimen de prisión provisional. Al llegar, el sospechoso fue trasladado al módulo de ingresos, para pasar sus primeras horas, explican fuentes penitenciarias. Ya en la cárcel, fue atendido por un médico, que estableció que a este interno no era necesario ponerle un preso sombra, algo que se hace con los recién llegados que sí presentan tendencias autolíticas.

En el caso del doctor, según apuntaron fuentes cercanas, se encontraba calmado a su llegada a prisión y compartía celda con otro varón que también había ingresado recientemente en la prisión murciana.

Por último, su abogado sostiene que por el momento no va a realizar más declaraciones al respecto del caso, ya que todo lo relacionado con el mismo "se debe aclarar en el juzgado, más cuando es tan extraño".

Mientras tanto, la Justicia sigue investigando si hay más víctimas de este facultativo, aunque los investigadores admiten la dificultad de demostrar la existencia de más afectadas: si estaban sedadas, no se daban cuenta de qué estaba ocurriendo.

Aseguran que el hospital contaba con licencia sanitaria

El hospital cuenta con las autorizaciones pertinentes para realizar este tipo de cirugías estéticas. Así lo indicaron tanto fuentes del IMED Virgen de la Fuensanta como de la inspección sanitaria de la Comunidad a este periódico después de que este lunes Podemos denunciase que no tendría la licencia sanitaria U-47 necesaria para llevar a cabo este tipo de operaciones.

De hecho, así figura en el Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos sanitarios del Ministerio de Sanidad, tal y como explicó el secretario de comunicación morado, Víctor Egío, quien exigía al Gobierno regional y a la Consejería de Salud "que aclaren esta situación".

Las mismas fuentes consultadas por este periódico señalan que al contar con la licencia U-46 (Cirugía plástica y reparadora) ya se cumpliría con la normativa. "Deseamos que sobre el presunto agresor caiga todo el peso de la justicia y damos las gracias también a las enfermeras que han tenido el valor de grabar los hechos y denunciarlos", denunció Egío.

Quince años de experiencia

El presunto agresor, ya en prisión provisional, se define en sus perfiles de Internet como «especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora y subespecialista en Cirugía Plástica Estética» y asegura que cuenta con tres lustros de experiencia a sus espaldas.

Apunta que se licenció en Medicina y Cirugía en una universidad emplazada en Cataluña y que obtuvo la especialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, por oposición vía MIR, en un hospital ubicado en una ciudad de Galicia.

El cirujano plástico afirma que es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre), de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (Aecep) y de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). Según sus credenciales, completó su formación en centros de prestigio, como uno emplazado en Río de Janeiro (Brasil), otro en Toronto (Canadá), un tercero en Taiwán y un hospital situado en la Ciudad de México.

El cirujano, según difundía él mismo en sus redes sociales, ha llevado a cabo intervenciones en diferentes hospitales privados, principalmente de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.