Sucesos
Abandonan a un bebé de pocos días en un portal de Sevilla
Los vecinos de la barriada de Madre de Dios fueron los que avisaron a la Policía Nacional cuando encontraron al bebé
Ana Ramos Caravaca
Una vecina de Madre de Dios encontró este lunes a un bebé, de pocos días de edad, abandonado en un portal. Según ha avanzado Diario de Sevilla y ha confirmado El Correo de Andalucía, fue la Policía Nacional quien acudió al lugar e investiga el hallazgo, intentando dar con los progenitores del pequeño.
Al parecer, la vecina que lo encontró lo llevó de inmediato a una farmacia para comprarle comida y pañales, ya que el pequeño, relata el Diario, estaba desnudo cuando lo encontraron. La Policía ha confirmado que acudieron al aviso de la vecina, aunque no han ampliado más información sobre el estado del bebé y si ya se ha dado con el paradero de sus progenitores.
En estos momentos, el caso se está investigando y el menor ya está siendo atendido en un entorno favorable.
