Suceso
Muere un hombre de 62 años en el incendio de una vivienda en Extremadura
El 112 Extremadura registraba la llamada de la emergencia sobre las 18.47 horas
Una tragedia ha sacudido a la localidad cacereña de Tiétar en la tarde de este jueves. Un hombre de 62 años ha perdido la vida como consecuencia de un incendio declarado en el interior de su vivienda sobre las 18.47 horas, momento en el que el 112 Extremadura registraba la llamada de la emergencia.
El aviso fue recibido por la Central 062, que alertó sobre la presencia de llamas en un inmueble del municipio, en la ronda Carcaboso. Al personarse en el lugar, una patrulla de la Guardia Civil accedió a la vivienda, localizando en su interior el cuerpo sin vida del varón.
Efectivos del cuerpo de bomberos se desplazaron hasta el lugar de los hechos para realizar las labores de extinción y asegurar la zona mediante la ventilación de la casa, evitando que el fuego se propagara a edificios colindantes.
Una vez controlado el incendio, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias. A última hora de la tarde, los agentes realizaban la inspección técnico-ocular necesaria para determinar el origen de las llamas y esclarecer las causas exactas que han provocado este fatal desenlace.
Hasta el lugar han acudido, además de agentes de la Guardia Civil, dos dotaciones de bomberos de Navalmoral y una UME.
