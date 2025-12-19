El final de la banda que seducía y drogaba a gays en bares de Chueca: nueve víctimas, un coma, dos infartos y un asesinato

Los agentes de la Comisaría de Policía Nacional del distrito Centro de Madrid dieron la voz de alarma tras el crimen del empresario José Ismael Rosado en el Hotel Palace, la noche del 29 de octubre de 2021. No se trataba de un suceso aislado. No era la primera vez que actuaba la banda que drogó con éxtasis líquido hasta la muerte y robó al ex CEO del mayor astillero privado español. Otros ocho hombres habían sido narcotizados y asaltados de manera casi idéntica en discotecas de la zona de Chueca, seis de ellos en apenas dos meses. Y dos de las víctimas habían estado a punto de morir, como el empresario del Palace.

La Policía investigó contra reloj para identificar y detener a los autores de esos robos con violencia cometidos mediante sumisión química contra hombres gays, casi todos extranjeros, a los que la banda engañaba en discotecas de ambiente, drogaba, robaba, y luego abandonaba completamente inconscientes o cuando estaban sufriendo un infarto, en la calle o en un hotel.

Cuando las víctimas despertaban, no recordaban prácticamente nada de lo que había ocurrido. Fueron drogados con "metanfetamina, escopolamina, bendodizepinas, ketamina o éxtasis líquido", según las pesquisas, sustancias difíciles de detectar y que desaparecen rápidamente del organismo.

Mejor extranjeros

Los investigadores lograron poner cara y nombre a cinco hombres que, según los informes de la Policía, se habrían "asociado" para "cometer de forma reiterada delitos de robo con violencia mediante el uso de narcóticos". Dos de ellos, Mihail V.P. y Mohamed C., fueron detenidos por el crimen del Hotel Palace y están en prisión, condenados a penas de 14 y 15 años y medio. Otros tres, Remus T., Fernando T y Marian T., se enfrentan ahora a 17 años de cárcel por drogar con metanfetamina a un hombre estadounidense y robarle más de 30.000 euros en el Hotel Eurobuilding, el 21 de noviembre de 2021, como adelantó el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

La Policía atribuye a la banda otros siete asaltos a hombres. Todas las víctimas, excepto una, son extranjeras y estaban en España como turistas o por trabajo. Los investigadores creen que los ladrones preferían asaltar a personas que no vivieran en nuestro país porque era más probable que no denunciaran los ataques, o al menos, que cuando tuvieran que declarar ante el juez o se celebrara el juicio, estuvieran ya en su país y decidieran no asistir.

"Espuma por la boca"

La misma noche en que Mihail V.P. y Mohamed C. acabaron con la vida de José Ismael Rosado en el Palace, el 29 octubre 2021, Fernando T. y Remus T. asaltaron a un turista puertorriqueño de 68 años al que cazaron en un bar de Chueca, cuando estaba con dos amigos. Fernando se presentó como "Mario" y les propuso invitarlos a una copa. Ellos se negaron, pero en algún momento él logró echar en la bebida del puertorriqueño una sustancia que no se ha podido determinar.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a la víctima tambaleándose cuando sale del local. Fernando y Remus lo estaban esperando y, "aprovechando su estado", lo "condujeron, agarrándolo por los brazos" a "un lugar discreto", cerca de la sede del Ministerio de Cultura.

Allí, el hombre cae al suelo y empieza a convulsionar y a echar espuma por la boca, sin que sus agresores lo socorran ni llamen a los servicios de emergencia. Mientras la víctima sufría un infarto, Fernando y Remus aprovecharon para robar sus pertenencias, según el atestado de la Policía. Luego, lo abandonaron, inconsciente, en la calle. Un viandante encontró al hombre cuatro horas después y llamó a una ambulancia. La víctima estuvo diez minutos en parada cardiorrespiratoria antes de que los médicos pudieran reanimarlo.

Benzodiazepinas

La misma suerte corrió, dos meses más tarde, otro hombre andaluz, de 43 años, que en ese momento trabajaba y vivía en Estados Unidos. La noche del 21 de diciembre de 2021, pensó que había ligado con un chico treintañero con el que coincidió en un bar de Chueca y tomó varias bebidas con él. Era Fernando T.

Tras beber varias consumiciones, la víctima empezó a marearse y salió del local, sobre las 2.30 horas. Lo siguiente que recuerda es que despertó tres días después, intubado, en un hospital madrileño, donde los análisis revelaron que había sido drogado con benzodiazepinas.

Abandonado en la calle

Las cámaras de vigilancia grabaron al andaluz, "con claros signos de hallarse bajo los efectos de alguna sustancia", junto a su agresor en la Plaza del Rey de Madrid. Ambos se sientan juntos en unos escalones y, en ese momento, "la víctima pierde el conocimiento y comienza a sufrir convulsiones".

Cuando el hombre está tendido en el suelo, sufriendo espasmos, "Fernando registra sus bolsillos y se lleva sus pertenencias, abandonándolo a su suerte", según la policía. La víctima llegó al hospital en parada cardiorrespiratoria.

Un turista francés

Esa misma madrugada, un turista francés de 53 años denunció a la Policia que había sido víctima de un robo con sumisión química después de conocer en un bar de Chueca a un hombre "moreno y atractivo" y tomar algo con él.

La víctima explicó a los agentes que su ligue de aquella noche lo había acompañado hasta una parada de autobús porque se encontraba mal. Una vez allí, y mientras él se sentía "mareado y confuso", su nuevo amigo le quitó la cartera, con sus tarjetas bancarias, y su teléfono móvil.

Desaparecido

Seis días antes, el 15 de diciembre de 2021, un hombre venezolano, de 51 años, residente en Estados Unidos, salvó la vida milagrosamente después de que una mujer lo encontrara tirado en la calle, solo, sin su móvil, su cartera, sus tarjetas bancarias ni su documentación. También le habían robado un reloj Cartier.

Permaneció varios días en el hospital, en estado de "coma metabólico", llegando sus familiares a darle por desaparecido al no poder localizarlo por ningún medio. Justo antes de desplomarse, el hombre había tomado un cubata con Fernando T. en el mismo bar de Chueca que la víctima anterior. Los investigadores averiguaron que su agresor hizo pagos de hasta 686 euros con la tarjeta de la víctima.

Un hondureño

Con GHB (éxtasis líquido) drogaron Fernando y Remus a su siguiente víctima, un hondureño de 36 años, el 18 de enero de 2022, según los informes de la Policía. Tras invitarlo a beber en un local de ambiente, lo "sujetaron y llevaron, cuando ya se encontraba en mal estado, hasta una calle oscura, cercana a la Plaza del Rey".

Allí, lo "dejaron sentado en la vía pública y, mientras uno de los autores vigilaba la calle para proteger la escena de posibles testigos, el otro lo registró y le robó sus pertenencias, abandonándolo en estado de inconsciencia", de acuerdo con la documentación del caso.

A Fernando, uno de los integrantes de la banda que drogaba y robaba a gays, le constan dos ataques anteriores, en el año 2019, segun los investigadores. Un chileno de 34 años lo reconoció como el joven que le robó su tarjeta bancaria después de pasar la noche del 29 de diciembre en un bar de Chueca y posteriormente hizo compras por valor de 3.672 euros con su dinero.

Un turista australiano de 57 años denunció haber sufrido un episodio similar el 10 de septiembre de 2019. Esta víctima entregó a la policía una foto que había hecho con su móvil, poco antes de perder la consciencia, al hombre que lo había seducido y desplumado: era, otra vez, Fernando.