Navarra
En libertad los cuatro acusados de una agresión sexual en Pamplona tras las pruebas de ADN
Los hechos tuvieron lugar la noche del 23 de octubre cerca de la 'carpa universitaria', donde una joven fue víctima de una violación y fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra
EFE
La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona ha dejado en libertad a los cuatro encarcelados por una agresión sexual cometida en octubre en las inmediaciones de una fiesta universitaria en la capital navarra tras comprobar que las pruebas de ADN no coinciden con su perfil genético.
La agresión ocurrió la noche del 23 de octubre cerca de la 'carpa universitaria' de Pamplona, donde una joven fue víctima de una violación y fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra.
La Policía Municipal detuvo a cuatro hombres como presuntos implicados y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer decretó en octubre su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, imputándoles un delito de agresión sexual (violación) y otro de robo.
En la resolución judicial, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, la magistrada explica que ha adoptado la decisión tras recibir el resultado de las pruebas de ADN, en el que “hay un perfil masculino que no coincide con ninguno de los investigados".
La jueza ha impuesto a los imputados, de nacionalidad argelina, uno de ellos de 33 años, dos de 26 y el cuarto de 25, la obligación de comparecer en el juzgado cuantas veces fueran llamados, por lo que deberán fijar un domicilio y notificar los cambios del mismo.
