El cirujano detenido en Alicante por violar a una paciente sedada en Murcia pensaba marcharse a Estados Unidos

El cirujano que está en prisión provisional por, presuntamente, violar en Murcia a una paciente cuando estaba anestesiada tenía previsto marcharse en unos días a Estados Unidos e incluso mudarse a vivir al otro lado del charco.

Es lo que manifestó el propio doctor tanto a su víctima como a la amiga de la misma que la acompañó en la operación. Así consta en el atestado del caso, el cual fue remitido al juzgado de Molina de Segura que se ocupa de la investigación.

En concreto, el facultativo habría comunicado que volaría hasta Norteamérica el domingo 14 de diciembre, diez días después de los hechos que se investigan que acontecieron en un quirófano alquilado de la capital murciana.

Se trataría de una visita familiar, no de trabajo, puesto que su hermano reside ahí.

Tanto la Policía Judicial como la jueza que se ocupa de la causa coinciden en que el sujeto tenía previsto este viaje antes de los hechos; sin embargo, el que tuviese un billete, unido a que él mismo es extranjero y al riesgo de reiteración delictiva, llevaron a la magistrada a ordenar su ingreso en prisión preventiva.

Los investigadores creen que existe "un potencial número de víctimas del doctor" que ni lo sospechan

Además, el médico habría manifestado que su intención era trasladar su residencia de forma definitiva fuera de España, por motivos económicos: consideraba que en este país pagaba muchos impuestos. Su idea era mudarse o a Estados Unidos o a Dubái, detallaron la víctima y su allegada.

"Sin derecho a defensa"

Mientras, continúan las pesquisas para esclarecer qué pasó en el quirófano. Los investigadores tienen claro que "cabe la posibilidad de que haya un potencial número de víctimas del doctor, las cuales no han interpuesto denuncia por el desconocimiento de los hechos". Y es que las mujeres estarían "sedadas, bajo sumisión química, sin derecho a defensa y sometidas a la voluntad del profesional", recalcan.

"Las víctimas no podrían sospechar nunca haber sido víctimas de agresión sexual, porque se encuentran ante un profesional de la medicina, al que encomiendan su vida y su salud, no pudiendo nunca pensar que pueda atentar contra su integridad moral y sexual", explicaron los expertos a la jueza.

Además, precisaron que este tipo de intervenciones de estética "son molestas físicamente en su recuperación", por lo que, en el caso de referir algún tipo de dolor o incomodidad en la zona, ellas lo achacarían a la operación: lo que menos pensarían es que habían sido agredidas sexualmente durante la intervención.

El facultativo obró "con abuso de superioridad y confianza, por su posición de médico", destacan los profesionales, tras las pesquisas, que siguen en marcha.

"Lluvia dorada"

Las enfermeras que destaparon el caso también contaron en su declaración que el médico realizó en quirófano un comentario desafortunado: cuando sondó a la paciente, no puso la correspondiente bolsa y cayó orina al suelo, y entonces el doctor soltó: "Lluvia dorada". Es el nombre de una práctica sexual.

Las testigos afirmaron que estas palabras les parecieron más desagradables aún porque habían presenciado antes los "movimientos pélvicos" sospechosos por parte de este facultativo. El cual, previsiblemente, pasará la Navidad en el penal de Sangonera.