Una mujer septuagenaria, a punto de perder su casa por una estafa en Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos personas, una mujer de 33 años y un varón de 53, como presuntos responsables de los delitos de hurto y estafa cometidos contra una mujer de 77 años, a la que habrían sustraído joyas y 29.300 euros en efectivo, además de embaucarla para que iniciara la venta de su vivienda por un valor de 400.000 euros con el pretexto de adquirir otra de mejores características.

La actuación policial se inició cuando la víctima se personó visiblemente desorientada en la Comisaría Provincial de Alicante con la intención de denunciar que alguien le había quitado dinero y joyas de su domicilio. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal se hicieron cargo del caso y, tras las primeras gestiones, detectaron indicios claros de una posible estafa en curso.

La investigación permitió identificar a dos personas del entorno reciente de la víctima, un hombre y una mujer, con quienes había acudido en varias ocasiones a distintas entidades bancarias para realizar retiradas de dinero. Estas extracciones alcanzaron un total de 29.300 euros, cantidad que presuntamente fue apropiada por los ahora detenidos.

Las pesquisas revelaron además que existía una cita fijada en una notaría de Alicante para formalizar la compraventa de la vivienda de la afectada. La operación había sido tramitada a través de una inmobiliaria, cuyos responsables confirmaron que la propietaria había iniciado la venta y que una mujer, identificada como amiga de la vendedora, había solicitado que el importe de la operación se ingresara en una nueva cuenta bancaria facilitada por ella misma.

Gracias a la intervención policial, la operación inmobiliaria no llegó a consumarse. Una vez reunidos los indicios necesarios, los agentes identificaron plenamente a los presuntos autores, procediendo a su localización y detención. Ambos están acusados de los delitos investigados y las diligencias han sido remitidas a los juzgados de instrucción de Alicante, quedando el varón detenido a disposición del Juzgado de Guardia.