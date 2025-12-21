Una cita por Wallapop se convierte en pesadilla en Xilxes: "Me puso un cuchillo en el cuello y pensé que me mataba"

Son millones los usuarios que a diario completan con éxito transacciones en plataformas como Wallapop o Vinted. Entre estos perfiles se encuentra un vecino de Xilxes que acordó vender un soporte para una televisión en una zona próxima a su domicilio de este pueblo de Castellón. Nada podía hacerle sospechar de cuál sería el horrible destino de un encuentro en el que asegura estuvo “a punto de morir” y que un mes después todavía no le deja dormir y le hace vivir con miedo. “Tengo una depresión de caballo. Cualquier luz me asusta. Cuando se hace de noche ya no salgo de casa”, relata.

Según su testimonio, había quedado en las escaleras de la estación de Xilxes para vender el citado producto. Bajó de su domicilio con el artículo, acompañado de su perra, vestido con pantalones cortos y una chaqueta con capucha del CD Castellón. “Me acerqué y, sin decirme nada, me cogió por detrás del pescuezo de la capucha y me puso un cuchillo en el cuello”, recuerda aún muy afectado por el ataque.

El agresor intentó llevarlo a la parte trasera de la estación, una zona oscura. La víctima logró zafarse y corrió hacia un parque cercano, donde comenzó una brutal agresión que, según afirma, se prolongó durante más de 20 minutos. “Me dieron puñetazos, patadas, me hicieron un mataleón y me pegaron con un táser. No sé ni cuántos golpes recibí, pero pensaba que me iban a matar”.

Durante el ataque, dos mujeres participaron activamente en la agresión. Una de ella era su expareja sentimental. La víctima sostiene que el ataque no fue un simple robo, sino un ajuste de cuentas premeditado relacionado con su expareja. “Utilizaron Wallapop, pero no vinieron porque estuvieran interesados en ningún objeto, sino para darme una paliza o algo peor”, asegura. Afirma a su vez que llevaba meses recibiendo amenazas de ella: "Cuando tenía una relación con ella parecía normal, de hecho tiene un hijo y trabajo, pero ahora parece que el alcohol le está afectando".

El hombre presenta contusiones en las costillas, dificultades para respirar y un corte provocado con un cuchillo en la nalga izquierda. “Aún tengo sangre en los pantalones”, afirma. Fue trasladado a un centro sanitario y ha aportado varios partes médicos por las lesiones sufridas. Además, intentaron llevarse a su perra, lo que provocó que reaccionara y lograra huir descalzo hasta la estación. “Si los vecinos no llegan a llamar a la policía el final habría sido mucho peor”, recuerda.

Juicio rápido y orden de alejamiento

Los tres presuntos autores —un hombre y dos mujeres, vecinos de Almenara— fueron detenidos y se celebró un juicio rápido. Actualmente existe una orden de alejamiento de 500 metros. Sin embargo, la víctima insiste en que el miedo persiste. “No duermo. No estoy tranquilo. Lo único que le dije a la jueza es que quiero justicia”. Afirma a su vez que su agresor, mucho más corpulento que la víctima, "ha pasado nueve años de prisión y ahora parece que vive con mi exnovia. Él no tiene nada que perder. Sabe donde vivo y no estoy tranquilo”.

La víctima, en una reciente estancia en Almassora, donde acude con frecuencia al sentirse "intranquilo" en su domicilio habitual. / Gabriel Utiel Blanco

La víctima, de 40 años, tiene reconocida una discapacidad como consecuencia de un accidente laboral previo. Según explica, presenta una importante limitación visual en el ojo derecho y problemas auditivos que le obligan a llevar un enmascarador de ruido. “Me atacaron e hice lo que pude con mis limitaciones. Veía a la gente grabar con los teléfonos y por suerte un vecino llamó a la policía, aún así ahora me cuesta respirar y todavía tengo marcas de la paliza. Nunca me había metido con nadie y no podía imaginar que me iba a pasar esto”, afirma.