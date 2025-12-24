Incendio
Muere un hombre de 55 años tras un incendio en una vivienda de Ciudad Real
Un helicóptero medicalizado, dos ambulancias y un médico de urgencias se trasladaron hasta la localidad de Almadén, donde tuvo lugar el incendio, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del afectado
EFE
Un incendio en el número 50 de la calle Mayor de San Juan de Almadén (Ciudad Real) se ha saldado con el fallecimiento de un hombre de 55 años.
Según ha informado el 112 a EFE, aún no se saben las causas del incendio, por el que los servicios de emergencia han recibido un aviso a las 9:42 horas de este miércoles.
A la zona se ha trasladado un helicóptero medicalizado, dos ambulancias y un médico de urgencias, que no han podido salvar la vida del hombre, que, al parecer, era la única persona que estaba en la vivienda. También han acudido la Guardia Civil, la Policía Local y los bomberos, que ya han extinguido el fuego.
El Ayuntamiento de Almadén ha trasladado en redes sociales su pésame a familiares y amigos mientras ha pedido a todos los vecinos que "extremen las precauciones con los sistemas para calentar las viviendas o luces de Navidad, pudiendo ser alguno de ellos los motivos del incendio".
- Hallan a dos hombres muertos en una calle de una urbanización de La Marina en Elche
- El TSJ dice que estar empadronado y con tarjeta sanitaria en Elche no evita una expulsión
- Doble crimen en Elche: La presunta ocupación de una vivienda, posible móvil de la brutal agresión
- Pérez Llorca anuncia para 2026 el proyecto de ampliación de la Vía Parque en Alicante
- Doble crimen en Elche: La Guardia Civil confirma dos atrincherados de origen polaco, pero sin rehenes
- Doble crimen en Elche: La Guardia Civil negocia en polaco mientras crece la tensión
- Los supuestos autores del doble crimen en Elche habían sido detenidos tres veces desde octubre
- El Conejo de Oro' de Torrevieja vende un décimo del tercer premio y una serie del segundo quinto del sorteo de Navidad 2025