Sucesos
Roban una réplica de un cuadro de El Greco en Sevilla pensando que era el original
Los hechos han ocurrido sobre las cuatro de la madrugada en la parroquia de San Eutropio de Paradas
Redacción
Unos desconocidos han robado la pasada noche una copia del cuadro de El Greco 'La magdalena penitente', que se puede ver en la parroquia de San Eutropio de Paradas (Sevilla), un robo en el que los investigadores sospechan que los ladrones buscaban el cuadro original, que está en la misma iglesia pero protegido por un sistema de seguridad.
Según ha adelantado El Pespunte y han informado a EFE fuentes de la investigación, los autores del robo han accedido a la iglesia por la puerta lateral de su sacristía y se cree que ha sido sobre las cuatro de la madrugada, cuando se ha registrado el salto de la alarma.
Los investigadores sospechan que ha podido ser un robo por encargo y que los ladrones pretendían llevarse el original del cuadro, la obra más importante del edificio que está dentro de un habitáculo protegido con una reja y un sistema propio de alarma.
Un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha pasado parte de la mañana en el edificio recogiendo huellas y datos sobre este suceso.
Así es el cuadro 'La Magdalena Penitente'
'La Magdalena Penitente' es un cuadro datado entre 1580 y 1585, con características propias del estilo espiritual y manierista de El Greco. Se desconoce cómo llegó a Paradas, pero en su día se hizo una copia para que fuese admirada de cerca, mientras el original está protegido.
