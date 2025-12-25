Investigación
Detenido por agredir sexualmente a una joven mientras esperaba el tranvía en Valencia
El personal de seguridad de Metrovalencia retuvo al presunto agresor hasta la llegada de la Policía Nacional
Abraham Pérez
Agentes de la Policía Nacional detuvieron este domingo a un joven de 22 años como presunto autor de una agresión sexual cometida contra una mujer, que se encontraba esperando un tranvía en una estación de Metrovalencia.
Los hechos tuvieron lugar a plena luz del día, alrededor de las 13.40 horas, en la estación de Vicente Zaragozá, situada en el barrio de Benimaclet, una parada con un elevado tránsito de usuarios ubicada al aire libre y por la que circulan las líneas 4 y 6 de Metrovalencia. La víctima, una joven de la que no ha trascendido la edad, se encontraba esperando la llegada del tranvía cuando, presuntamente, el ahora detenido se le aproximó y le realizó tocamientos en la zona de la nalga.
Según ha podido saber este diario, la mujer alertó a su marido de lo que estaba ocurriendo. Fue él quien, tras conocer la situación, contactó con el servicio de emergencias 112 para solicitar ayuda y comunicar que su esposa estaba siendo víctima de una agresión sexual en una estación de metro.
Tras recibir el aviso desde la Sala del 112, el personal de seguridad de Metrovalencia se desplazó de inmediato hasta la parada. Una vez en el lugar, los vigilantes localizaron e identificaron al presunto agresor, al que retuvieron en las instalaciones hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional.
Arrestado en la parada
Minutos después, efectivos policiales se personaron en la estación y procedieron a la detención del joven, de 22 años, como presunto autor de un delito de agresión sexual. El arresto se produjo en la propia parada, sin que se registraran incidentes adicionales.
El caso ha sido asumido por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), el grupo especializado de la Policía Nacional encargado de la investigación de delitos sexuales y violencia contra la mujer. Los agentes se entrevistaron con la víctima para recabar su testimonio y tomaron declaración al detenido, que posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad judicial.
La investigación continúa abierta a la espera de la evolución del procedimiento judicial, mientras que desde Metrovalencia y la Policía Nacional se insiste en la importancia de denunciar este tipo de conductas y de solicitar ayuda de manera inmediata ante cualquier situación de agresión o acoso.
