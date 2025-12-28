Sucesos
Condenado a once años de cárcel por abusar de su hijastra menor de edad en Málaga
El acusado aprovechaba que la madre de la menor dormía para agredir a la niña, mientras contaba con entre diez y trece años
Redacción
Un hombre ha sido condenado en Málaga a once años de prisión a un hombre por abusar de forma reiterada durante varios años de una hija menor de edad de la que en ese momento era su mujer.
El acusado mantuvo una relación sentimental con una mujer, con la que se casó y tuvo un hijo. Desde antes de junio de 2017 hasta 2020, este convivió con su pareja y los hijos de esta en el mismo domicilio familiar.
Mientras la madre dormía
La víctima era una de las hijas que convivía en la vivienda, entonces menor de edad, y el acusado aprovechaba que la madre estaba dormida para abusar de la niña en reiteradas ocasiones, contando la niña entre diez y 13 años.
La denuncia se interpuso cuando la víctima tenía 16 años y, como consecuencia de estos hechos, la menor ha sufrido un trastorno ansioso depresivo grave y un síndrome de acomodación a la situación abusiva por el que siente gran culpabilidad por los hechos denunciados, debiendo ser tratada con terapia psicológica.
El acusado negó los hechos y achacó esta denuncia a que tenía "mala relación" con la madre de la niña y expareja porque cuando la interpusieron ya estaban separados y él le pidió la custodia compartida del hijo que tienen en común, pero ella no quería porque decía que lo trataba mal.
Once años de prisión
Sin embargo, estas declaraciones no fueron consideradas probadas, y oor estos hechos, se le ha condenado por un delito continuado de abuso sexual, con la circunstancia que agrava la pena de prevalimiento.
Se le impuso once años de prisión y la prohibición de acercase o comunicarse con la víctima durante 21 años, así como una medida de libertad vigilada por el plazo de diez años, cuyo contenido se determinará una vez cumplida la pena de cárcel.
- Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
- Denuncian a un pescador de Santa Pola con 112 kilos de gamba roja que no pasaba los controles de la lonja
- La Ley de Propiedad Horizontal permite echarte de tu propia casa hasta tres años si haces esto
- María José Martínez: «Vemos niños con 12 años que no saben leer y que en poco tiempo avanzan»
- No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Los vecinos del Casco Antiguo de Alicante denuncian la 'puerta de atrás' en el ocio nocturno para evitar la ZAS
- 99 años de la 'Nevà Grossa': cuando la provincia de Alicante se cubrió de nieve
- Este es el animal que ha puesto en alerta a la Generalitat en la Font Roja