Aragón
Uno de los fallecidos en el alud de Panticosa es Jorge García Dihinx, pediatra, influencer y montañero reconocido
Cuenta con 371.000 seguidores en su cuenta de Instagram
Ana Lahoz
Uno de los fallecidos en el alud del pico Tablato, en el entorno del balneario de Panticosa (Huesca), es Jorge García Dihinx, médico pediatra en el hospital San Jorge de Huesca, experto en Gastroenterología y Nutrición y una persona muy conocida en el mundo de la montaña. De hecho, hace años que puso en marcha el blog La Meteo que Viene, donde hasta el pasado 25 de diciembre compartía partes de nieve y tiempo en el Pirineo, además de escribir también noticias salud. Fue galardonado en 2013 como el Mejor Blog de Montaña de España.
García-Dihinx es una figura muy conocida por su labor divulgativa en el ámbito de los hábitos de vida saludables a través de las redes sociales, donde cuenta con 371.000 seguidos en su cuenta de Instagram. Un auténtico influencer en el mundo sanitario, pero también un apasionado de la montaña, como así lo dejaba entrever en sus publicaciones.
El aragonés, de 55 años, también participaba habitualmente en charlas o actividades formativas, además de ser autor de varios libros de rutas de esquí de montaña. Según confesó en varias entrevistas, se definía como "pirineísta, esquiador, payaso a veces, niño muchas veces, fotógrafo, mediocre escritor, montañero, médico, pediatra viajero, curioso, admirador de la gente creativa…".
Su fallecimiento ha causado una fuerte conmoción tanto en el mundo del montañismo de Aragón como en el mundo sanitario, especialmente en el hospital San Jorge donde trabajaba.
- Denuncian a un pescador de Santa Pola con 112 kilos de gamba roja que no pasaba los controles de la lonja
- La Ley de Propiedad Horizontal permite echarte de tu propia casa hasta tres años si haces esto
- No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
- El temporal no da tregua: Alicante activa la alerta amarilla y vigila la crecida de los cauces
- La metamorfosis de Alicante en el primer cuarto de siglo XXI: cómo cambia una ciudad en 25 años
- Este es el animal que ha puesto en alerta a la Generalitat en la Font Roja
- Tormentas con granizo dejan acumulados de hasta 55 litros por metro cuadrado en Alicante