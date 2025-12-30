Circulaba en sentido contrario
Un kamikaze causa un brutal accidente múltiple en la Autovía en Llanes (Asturias): choca contra un autobús lleno de niños y muere
Retenciones de hasta un kilómetro en sentido a Gijón
Un conductor ha fallecido poco antes de las siete de la tarde al impactar su coche frontalmente con un autocar en el que viajaban niños a la altura del kilómetro 292 de la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Llanes. El conductor fallecido circulaba en sentido contrario, según fuentes de la Benemérita. Se investigan los motivos por los que el conductor irrumpió en la Autopista en sentido contrario. Todo indica que lo hizo desde el cercano enlace de Llanes.
Tanto los menores, niños de entre 13 y 15 años, como el conductor del autocar, que viajaban en sentido a Gijón, han resultado ilesos, según fuentes de la Guardia Civil.
El accidente está provocando retenciones de tráfico de un kilómetro de longitud.
Se ha procedido a cortar la circulacion en el tunel de Santiuste, asi como a desviar el trafico entre los kilómetros 291 y 294 hacia la N-634.
Al lugar se han desplazado hasta cuatro patrullas de los Destacamentos de Trafico de Ribadesella y Gijon. Asi como equipo UNIS del Destacamento de Ribadesella que se hará cargo de la investigacion.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un grupo hotelero de Benidorm pierde la batalla contra Hacienda por los pagos a cuenta
- Treinta interinos denuncian su cese sin previo aviso en los juzgados de Alicante por los nuevos tribunales de instancia
- Consecuencias del decreto de caza: crías de ciervo aparecen solas en los bosques de Alicante
- Matan a tiros a un joven inglés en una urbanización de Orihuela Costa
- El Ayuntamiento de Mutxamel pide no circular por algunas calles debido a la crecida del Juncaret
- El Ayuntamiento de Alicante promueve la Nochevieja desde las 10:30 de la mañana
- Fallece una joven de 25 años herida en el incendio provocado en una vivienda en Crevillent
- Las últimas tormentas dejan granizo y una crecida importante del caudal del río Segura a su paso por la Vega Baja