Castilla y León
Haciendo "eses" con la cisterna y borracho: pillan en Zamora a un camionero que sextuplicaba la tasa de alcohol
La tasa máxima permitida para este tipo de vehículos es de 0,15 mg/l
Vanessa Remesal
La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, alertados por varios avisos de conductores al 062, dio el alto el pasado sábado 27 de diciembre a un camionero que circulaba de manera "errática" y en zizag por la carretera N-122 (Zaragoza – Portugal), a la altura del kilómetro 467, en el término municipal de Zamora.
Los agentes establecieron un dispositivo para localizar al conductor del vehículo articulado “tráiler”, compuesto por un tractocamión y un remolque cisterna.
Tras su detención, fue sometido a las pruebas de alcoholemia dónde se comprobó que sextuplicaba la tasa permitida, arrojando los resultados de 1,2 y 0,87 mg/l en aire espirado, cuando el máximo para este tipo de vehículos es de 0,15 mg/l.
El camionero fue presentado ante el Juzgado de Guardia de Zamora como investigado, por un presunto delito contra la Seguridad Vial en su modalidad de conducción temeraria.
Además, con el agravante de la influencia de bebidas alcohólicas, se ha constadado que posee antecedentes penales y sanciones administrativas por hechos similares.
Desde Guardia Civil de Zamora recuerdan que la conducción bajo los efectos del alcohol es un delito penal.
