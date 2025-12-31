Detenidos en El Campello dos jóvenes con requisitorias en vigor por hurtos mediante el “método abrazo”

La Guardia Civil ha detenido a dos varones de 18 y 22 años con requisitorias judiciales y policiales en vigor, relacionadas con delitos de hurto mediante el conocido como “método abrazo”, tras una intervención realizada en una entidad bancaria de la localidad de El Campello.

La actuación tuvo lugar durante la mañana del pasado 31 de octubre, mientras los agentes realizaban un servicio de vigilancia preventiva en zonas bancarias, con especial atención a la protección de personas mayores que acuden presencialmente a realizar gestiones.

Actitud sospechosa

Durante el servicio, los agentes detectaron la actitud sospechosa de un individuo en las inmediaciones de una sucursal bancaria. Al percatarse de la presencia policial, el varón intentó ocultarse tras un vehículo estacionado cerca de la entidad y, posteriormente, accedió a un turismo que se encontraba parado en doble fila junto a la entrada del banco.

Tras comprobar los datos del vehículo, los agentes constataron que pesaba sobre él una requisitoria en vigor emitida por la Policía Nacional de Valencia, en la que se solicitaba la identificación de sus ocupantes por su posible implicación en delitos de hurto mediante el “método abrazo”.

Efectos intervenidos a los detenidos. / INFORMACIÓN

Cuando el vehículo inició la marcha, fue interceptado por los agentes. En su interior viajaban dos varones y, tras el registro, se localizaron diversas prendas y objetos susceptibles de ser utilizados para cometer delitos, entre ellos gorras, ropa de cambio, zapatillas y una máscara de Halloween.

El vehículo, que figuraba a nombre de una tercera persona, fue intervenido y trasladado a dependencias oficiales para realizar las comprobaciones correspondientes.

Requeridos por la Justicia

Las consultas posteriores en las bases policiales confirmaron que ambos ocupantes tenían requisitorias en vigor. A uno de ellos le constaba una orden de búsqueda, detención y personación por un presunto delito de hurto, mientras que el otro acumulaba dos requisitorias judiciales por presuntos delitos de estafa y hurto, además de varias órdenes de averiguación de domicilio y paradero.

Por estos hechos, ambos jóvenes fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Alicante, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.