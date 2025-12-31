Muere un hombre al precipitarse a un patio interior tras discutir con su expareja en Mallorca y huir de la Policía

Un hombre de 40 años, de nacionalidad colombiana, ha muerto la noche del martes en s'Illot (Mallorca) al precipitarse a un patio interior de una vivienda contigua al huir de la Policía. Momentos antes la víctima había protagonizado una acalorada discusión con su expareja, tras llegar en estado de embriaguez al domicilio donde ambos residían juntos. Agentes de la Policía Nacional han abierto una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido.

Los hechos han ocurrido sobre las 22.40 horas del martes en la calle Pins de s'Illot, en el término municipal de Manacor. Un hombre de 40 años se ha desplazado al domicilio de su expareja, donde él también vivía, en estado de embriaguez y entre ambos se ha empezado una acalorada discusión. Los dos ya no eran pareja, pero seguían viviendo juntos en el mismo domicilio.

Al parecer, durante la disputa, la mujer se asomó a la terraza y pidió auxilio a gritos. Este ha emprendido la huida. En primera instancia ha subido a la azotea del edificio. Desde allí ha saltado una valla para acceder al inmueble contiguo antes de precipitarse al vacío por un patio interior.

De hecho, los agentes de la Policía Nacional escucharon un fuerte ruido procedente del edificio de al lado mientras habían acudido al domicilio de la mujer, donde tenían un hijo en común. Un vecino les requirió y les indicó que el hombre que buscaban posiblemente se había desplazado al inmueble contiguo. Cuando los policías se asomaron comprobaron que había un cuerpo inerte en un patio interior.

Sin denuncias por malos tratos

Hasta el lugar se desplazaron los agentes de la Policía Nacional y comprobaron que este hombre no se movía ni presentaba signos vitales. Las asistencias sanitarias acudieron con celeridad y solo pudieron confirmar su fallecimiento. Al parecer la muerte se produjo en el acto. También se movilizaron agentes de la Policía Local de Manacor y se desplazó la comisión judicial para ordenar el levantamiento del cadáver. No constaban denuncias previas por malos tratos a la mujer.