Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidentes laboralesTiempo Año NuevoNochevieja AlicanteMuere Basilio PatiñoMensaje Pérez LlorcaPilar Tébar
instagramlinkedin

Herido un alicantino de 22 años tras caerse en una vía ferrata en Cantabria

El joven iba acompañado de una mujer, también de Alicante, y se precipitó tras salirse del camino

El herido, atendido tras la caída.

El herido, atendido tras la caída. / 112 Cantabria

J. A. Giménez

J. A. Giménez

Un joven de Alicante de 22 años ha resultado herido tras caerse en una vía ferrata en Peñarrubia (Cantabria), según ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria a través de su perfil en la red social X.

El herido iba acompañado de una mujer --también de Alicante-- y se precipitó por la vía tras salirse del camino, lo cual le provocó lesiones en un brazo y sangrado por la nariz.

Los bomberos se desplazaron hasta el lugar, estabilizaron al herido y lo portearon en camilla hasta una zona en la que una ambulancia lo trasladó al centro de salud de Potes, según ha informado la agencia Europa Press.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pausa de Verifactu deja al descubierto otras preocupaciones de los negocios
  2. Alicante arrancará 2026 con el rodaje de una película internacional
  3. Cierran la calle Pintor Cabrera de Alicante por riesgo de caída de un arco de luces de Navidad
  4. La Zona de Bajas Emisiones entra en vigor este 31 de diciembre en Elche: Estas son las restricciones
  5. El detenido por el incendio mortal de Crevillent amenazó a sus vecinos: “¡Lo vais a pagar muy caro!”
  6. La CHS reclama a los agricultores de la Vega Baja cerrar las tomas de riego del Segura ante el desembalse de agua salinizada del pantano de Santomera
  7. El Elche cerró la 2024-2025 con 7 millones de pérdidas... y prevé ganar 15 en la 2025-2026
  8. Muere Basilio Patiño, bastión del mejor Alicante

Por qué la mayoría de las personas no cumple sus propósitos de Año Nuevo

Por qué la mayoría de las personas no cumple sus propósitos de Año Nuevo

Los looks de las Campanadas 2025: duelo de estilo entre Cristina Pedroche, Chenoa y Sandra Barneda

Zonas de Bajas Emisiones en España: ¿Cuál es el balance del año 2025?

Zonas de Bajas Emisiones en España: ¿Cuál es el balance del año 2025?

2026 comienza con tiempo agradable en Alicante, pero se avecinan lluvias para el día de Reyes

2026 comienza con tiempo agradable en Alicante, pero se avecinan lluvias para el día de Reyes

La Uva Embolsada del Vinalopó cierra una producción de más de 31 millones de kilos

La Uva Embolsada del Vinalopó cierra una producción de más de 31 millones de kilos

Mónica Martínez brilla en las Campanadas de Telemadrid 2025 con un espectacular vestido joya del alicantino Rubén Hernández

Mónica Martínez brilla en las Campanadas de Telemadrid 2025 con un espectacular vestido joya del alicantino Rubén Hernández

Herido un alicantino de 22 años tras caerse en una vía ferrata en Cantabria

Herido un alicantino de 22 años tras caerse en una vía ferrata en Cantabria

Esta es la fecha del Sorteo de la Lotería del Niño: dónde ver por televisión y a qué hora empieza

Esta es la fecha del Sorteo de la Lotería del Niño: dónde ver por televisión y a qué hora empieza
Tracking Pixel Contents