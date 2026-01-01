Herido un alicantino de 22 años tras caerse en una vía ferrata en Cantabria
El joven iba acompañado de una mujer, también de Alicante, y se precipitó tras salirse del camino
Un joven de Alicante de 22 años ha resultado herido tras caerse en una vía ferrata en Peñarrubia (Cantabria), según ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria a través de su perfil en la red social X.
El herido iba acompañado de una mujer --también de Alicante-- y se precipitó por la vía tras salirse del camino, lo cual le provocó lesiones en un brazo y sangrado por la nariz.
Los bomberos se desplazaron hasta el lugar, estabilizaron al herido y lo portearon en camilla hasta una zona en la que una ambulancia lo trasladó al centro de salud de Potes, según ha informado la agencia Europa Press.
