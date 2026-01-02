Investigación
Detenida una mujer por arrojar un bebé recién nacido a un contenedor en Majadahonda
Agentes de la Guardia Civil hallaron el cuerpo sin vida tras tener conocimiento del suceso
EP
La Guardia Civil ha detenido a una mujer en la localidad de Majadahonda por presuntamente arrojar este jueves un bebé recién nacido a un contenedor,según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
Tras tener conocimiento del hallazgo, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda en los contenedores de la localidad de Majadahonda, hallando en uno de ellos el cadáver de un bebé recién nacido.
Tras estos hechos, se procedió al levantamiento del cadáver para la realización de la autopsia y se ha detenido a la madre del bebé, según ha adelantado el diario 'El Mundo'.
Las mismas fuentes apuntan que los investigadores continúan las gestiones para el esclarecimiento completo de los hechos ocurridos el día de Año Nuevo.
- El Banco de Alimentos de Alicante se queda con la mitad de aportaciones tras la introducción de las tarjetas monedero
- Catorce detenidos por cerca de mil estafas con SMS fraudulentos enviados desde Torrevieja a todo el país
- En la UCI dos corredores de la San Silvestre de Mérida tras sufrir sendas paradas cardiorrespiratorias
- El Consorcio rescata otra vez Torremendo como posible ubicación de la planta comarcal de basuras
- Alicante arrancará 2026 con el rodaje de una película internacional
- ¿Hacia un mundo sin chocolate? La algarroba se erige en la alternativa al cacao
- La pausa de Verifactu deja al descubierto otras preocupaciones de los negocios
- A prisión por asesinato el detenido por el incendio que mató a una joven de 25 años en Crevillent