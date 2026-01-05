La Policía Nacional de Castellón cierra el caso del exmarido de la alcaldesa de Almassora como 'muerte accidental'

La Policía Nacional de Castellón ha cerrado el caso de la muerte del exmarido de la alcaldesa de Almassora como una 'muerte accidental', por lo que los investigadores han descartado en el fallecimiento la intervención de terceras personas, según fuentes cercanas al caso.

El cuerpo de Vicente Domínguez fue hallado en el interior de un contenedor en la calle Pérez Galdós a mediados del pasado mes de octubre por parte de unos empleados del servicio de recogida de la basura, quienes de forma inmediata dieron cuenta de la presencia del mismo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Tras el hallazgo, la Policía Nacional inició una investigación con el fin de determinar lo que pasó en las últimas horas de vida del fallecido y qué fue lo que lo llevó a terminar arrojado a un contenedor de la vía cercana a la Plaza de Toros de la capital de la Plana, y que ahora ha concluido.

Hay que recordar que los forenses vieron dos tipos de lesiones en su cadáver: unas por aplastamiento de la prensa del camión de basura, y otras como un hematoma en el ojo, consistente con un fuerte golpe. También tenía otras contusiones que son diferentes a las que produce el aplastamiento, según publicó este diario.

