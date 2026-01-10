Desmantelado en Finestrat un complejo cultivo de marihuana con más de 800 plantas

Una investigación de la Policía Nacional en Benidorm ha acabado con seis varones detenidos, de entre 25 y 60 años, como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal. A uno de los arrestados se le imputa además un delito de falsedad documental.

En la operación, según han indicado a INFORMACIÓN fuentes policiales, se intervinieron 860 plantas de marihuana, más de 55 kilogramos de cogollos en proceso de tratamiento, diversas sustancias estupefacientes adicionales, así como herramientas propias de este tipo de cultivos.

La investigación ha sido desarrollada por la Brigada de Policía Judicial de Benidorm y se inició tras recibir información sobre la posible existencia de una toma clandestina de electricidad y la presunta defraudación de fluido eléctrico en una vivienda unifamiliar situada en Finestrat, además de la presencia de un intenso olor característico a marihuana.

Imagen cedida por la Policía Nacinal de la implantación de marihuana / INFORMACIÓN

Las primeras pesquisas permitieron constatar que se trataba de un chalet independiente de varias plantas, con una amplia parcela, perimetrada parcialmente por mampostería y valla metálica, cubierta con rollos de cañizo que dificultaban la visibilidad desde el exterior. El inmueble presentaba numerosos elementos compatibles con la instalación de un cultivo indoor de marihuana.

Una actividad fraudulenta muy planificada

Durante la operación, según apuntan fuentes policiales, se detectó a una persona que utilizaba al menos tres vehículos de alquiler, estacionados a una distancia inusual del domicilio, con la finalidad de impedir la vinculación de los turismos con la vivienda investigada.

Además, se observaron patrones de contravigilancia para descartar seguimientos policiales, así como medidas de seguridad internas, como accesos controlados, horarios irregulares para evitar rutinas y la presencia de un perro considerado potencialmente peligroso cuando se procedía a la retirada de plantas tras la recolección.

Agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Los agentes también documentaron el transporte de distintos bultos y sacos de turba y otros materiales característicos de este tipo de actividades ilícitas. Una vez acreditados todos estos indicios, se estableció un dispositivo conjunto con la Brigada de Seguridad Ciudadana de Benidorm, procediéndose a la detención de los seis implicados y a la entrada y registro del inmueble.

860 plantas de marihuana

En el registro se incautaron las 860 plantas de aproximadamente un metro de altura, completamente cogolladas, más de 55 kilos de cogollos de marihuana en tratamiento, además de hachís y cocaína. Asimismo, se localizaron múltiples herramientas propias de este tipo de plantaciones y una toma de fluido eléctrico fraudulenta antes del contador.

En la planta superior del chalet se hallaron ocho aparatos de aire acondicionado, extractores, sistemas de ventilación y otros equipos de climatización, mientras que en el sótano se descubrió un cultivo hidropónico completo. Uno de los detenidos se hacía pasar por otra persona, portando documentación personal falsa, según la información de la Policía Nacional.

Los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Benidorm, que continuará con la tramitación del procedimiento judicial.