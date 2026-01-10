Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lugares Alicante ya no existenBuscar casa en AlicantePiel de MariposaDeclaración mensajes dana FeijóoFinanciación autonómicaMapas baldeo Alicante
instagramlinkedin

Un hombre cae desde un primer piso en La Vila Joiosa y es trasladado al hospital con politraumatismos

El varón, de 62 años, ha sido estabilizado en el lugar de los hechos tras sufrir varias lesiones, entre ellas una fractura costal

Una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) en Alicante, en una imagen de archivo

Una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) en Alicante, en una imagen de archivo / Áxel Álvarez

Juan Fernández

Juan Fernández

Un hombre de 62 años ha resultado herido este sábado tras precipitarse desde un primer piso en la calle Pelayo de La Vila Joiosa, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), cuyos sanitarios atendieron al afectado por politraumatismos, entre cuyas lesiones se encuentra una fractura costal.

Tras ser estabilizado en el lugar de los hechos, el herido fue trasladado al Hospital de la Marina Baixa para continuar con su atención médica, según han detallado las mismas fuentes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents