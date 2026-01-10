Un hombre cae desde un primer piso en La Vila Joiosa y es trasladado al hospital con politraumatismos
El varón, de 62 años, ha sido estabilizado en el lugar de los hechos tras sufrir varias lesiones, entre ellas una fractura costal
Un hombre de 62 años ha resultado herido este sábado tras precipitarse desde un primer piso en la calle Pelayo de La Vila Joiosa, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), cuyos sanitarios atendieron al afectado por politraumatismos, entre cuyas lesiones se encuentra una fractura costal.
Tras ser estabilizado en el lugar de los hechos, el herido fue trasladado al Hospital de la Marina Baixa para continuar con su atención médica, según han detallado las mismas fuentes.
