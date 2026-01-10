Reclaman casi 15 años a dos hombres por un intento de asesinato en Navidad

Un asesinato por Navidad. Eso fue lo que quisieron hacer, según el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial, dos hombres que intentaron matar a otro varón en la provincia de Castellón el 25 de diciembre del 2023. Este próximo 14 de enero, poco más de dos años después de los hechos, se enfrentarán a la justicia en la Audiencia Provincial, que deberá determinar su culpabilidad o inocencia.

La discusión y el ataque

Todo ocurrió a las 7.00 horas de la mañana, tras la Nochebuena. Se originó una discusión entre los dos acusados y otro varón, que terminó siendo la víctima de este proceso. Los procesados, dice el Ministerio Público, sabían que su actuación conjunta frente a solo una persona le impediría la defensa al afectado. Además, asumieron ambos las consecuencias que pudieran tener las acciones del otro (sea cual fuera el que diera la puñalada más certera). De la misma forma, para la Fiscalía, todo pasó «llegando a poder plantearse»_los acusados «la idea de que al portar ellos un cuchillo u objeto punzante de similar naturaleza y utilizarlo pondrían en peligro» la vida de su adversario en la pelea.

«Se lanzaron contra [la víctima] y uno de ellos, con ánimo de causarle la muerte, le asestó de forma sorpresiva diversos golpes con dicho cuchillo u objeto semejante», continuó el fiscal.

Está por ver cuál es la estrategia de la defensa en este caso, que puede optar por varias vías:_desde la absolución de los acusados hasta una petición de pena menor al poder considerarlo un homicidio, en lugar de asesinato, ya que todo pudo haber transcurrido durante una pelea improvisada.

La huida

Ambos procesados son de nacionalidad española y cuentan con antecedentes penales, aunque estos no son computables a efectos de reincidencia en este caso. Los dos, después de acuchillar al otro varón, se marcharon del lugar «pese a saber lo ocurrido y el riesgo generado con su actuación», una circunstancia que también tiene en cuenta Fiscalía.

Lesiones de extrema gravedad

La víctima, que reclama y solicita ser indemnizada, tuvo lesiones por arma blanca penetrantes en el tórax y las costillas. Sufrió hemoneumotórax con colapso total del lóbulo superior, y hemotórax. Desde el punto de vista médico legal, el total de heridas presentadas son «lesiones mortales» potencialmente hablando.

Por todo ello la Fiscalía reclama a los dos acusados una pena de 14 años, 11 meses y 29 días para cada uno, así como las costas del juicio y una elevada responsabilidad civil. En concreto, les piden 19.255 euros a abonar de manera solidaria por las lesiones temporales y otros 38.199 euros por las secuelas y atenciones futuras de la víctima.