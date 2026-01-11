Detenido en Alcoy por convertir terrenos alquilados en vertederos ilegales

La Policía Nacional ha detenido en Alcoy a un varón de 39 años de edad por la presunta comisión de los delitos de estafa y daños al haber alquilado terrenos y naves industriales con el objetivo de abandonar varias toneladas de ropa usada para evitar hacerse cargo de la gestión de esos residuos.

La investigación policial tuvo su inicio con la denuncia del propietario de una nave industrial y una parcela contigua de la localidad de Orihuela, que las arrendó a un varón que decía dedicarse a la compra y venta de textiles y su exportación.

Tras varios meses desde la firma del contrato, y tras no pagarle las mensualidades acordadas, el perjudicado intentó contactar sin éxito con el arrendatario, incluso se personó en la nave alquilada para ver si lo encontraba allí.

Para su sorpresa, según fuentes policiales, cuando llegó al lugar pudo comprobar que su nave industrial y los terrenos aledaños estaban siendo utilizados a modo de vertedero ilegal, ya que se habían depositado decenas de toneladas de ropa usada sin control ni orden alguno.

El perjudicado vio como llegaban a la parcela camiones y descargaban allí gran cantidad de ropa usada por orden del arrendatario. Además, averiguó que el investigado cobraba a terceras personas por hacerse cargo del reciclaje de la ropa usada, y lo que hacía finalmente era abandonarla en diferentes naves o parcelas alquiladas, habiendo estafado al menos a dos personas más de la zona.

Ante estos hechos, los agentes iniciaron una investigación para comprobar lo ocurrido e identificar al responsable de los vertidos. Durante la operación, averiguaron que el tratamiento de cada tonelada de ropa usada por empresas habilitadas está entre los 100 y los 200 euros, y el trasporte de esta ropa por parte de camiones tiene un coste de unos 1000 euros por camión.

Con todo esto, el perjudicado calculó que para retirar toda la ropa de la parcela para su posterior tratamiento se necesitarán más de 50 camiones, teniendo todo ello un coste aproximado de unos 120.000 euros, según cifras aportadas a INFORMACIÓN por fuentes policiales.

Finalmente, los agentes identificaron plenamente al investigado siendo localizado en Alcoy, donde también habría llevado a cabo esta actividad ilícita, y detenido por la presunta comisión de los delitos de estafa y daños.

Los agentes continúan con la investigación y no descartan la comisión por parte del detenido de un delito contra el medio ambiente por el deterioro que pueden ocasionar estos residuos en el ecosistema del lugar. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alcoy.