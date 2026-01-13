Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violencia machista

Detenido por matar a su pareja en Mallorca hace un año y simular una sobredosis

La Policía Nacional, tras recibir los análisis de las muestras de laboratorio, concluye que pudo tratarse de un homicidio

La sede de la Jefatura de la Policía Nacional en Palma.

La sede de la Jefatura de la Policía Nacional en Palma. / Guillem Bosch

Xavier Peris

Palma

La Policia Nacional de Palma arrestó el lunes a un español de 40 años como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer también española y de 30 años, ocurrida hace once meses en un domicilio de la ciudad. Las causas del fallecimiento de la víctima se atribuyeron inicialmente a una sobredosis de droga, aunque los investigadores, tras recibir los análisis del laboratorio y realizar múltiples pesquisas, han llegado a la conclusión de que se pudo tratar de un homicidio. El sospechoso permanece en los calabozos de la Jefatura de Policía a la espera de pasar a disposición judicial.

La mujer, española de unos 30 años, falleció en febrero del año pasado. Al parecer los primeros indicios apuntaron a que podía tratarse de una muerte por el consumo de drogas. En cualquier caso, los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional abrieron una investigación. Al cadáver se le practicó la autopsia y se tomaron muestras para determinar la presencia de tóxicos en el organismo.

A lo largo de los últimos meses la Policía ha recibidos los resultados de estos análisis, que han descartado que la mujer hubiera fallecido por la ingesta de drogas, como se apuntó inicialmente. Durante este tiempo ha cobrado fuerza la hipótesis del homicidio, y la investigación policial ha apuntado a la pareja de la víctima como presunto responsable.

Este sospechoso, un hombre español de unos treinta años, fue detenido por la Policía y trasladado a la Jefatura, donde está previsto que se le tome declaración antes de ser puesto a disposición judicial.

