La Policía investiga el suicidio de un niño de 9 años en Navidad en Valencia

Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de un niño de 9 años recién cumplidos que se quitó la vida en la madrugada del día de Navidad en el domicilio de sus abuelos paternos en un municipio de la provincia de Valencia que Levante-EMV no revela para preservar el anonimato del menor y proteger a su familia. De momento, no se ha podido establecer qué ha motivado la acción autolítica del pequeño, algo muy inhabitual a edades tan tempranas, aunque es cierto que los casos de suicidio infantil -los que se producen por debajo de los 15 años- se dispararon a partir del año siguiente al de la pandemia, esto es, en 2021, y alcanzaron un pico alarmante en 2022, aunque después las cifras han vuelto a las anteriores a 2020.

Es precisamente lo inusual de que se quite la vida una persona tan joven lo que ha llevado a la Policía Nacional y a un juzgado de la provincia de Valencia a abrir una investigación para tratar de averiguar qué hay detrás de esa acción, y si el pequeño estaba siendo víctima de algún tipo de acoso o de delito, tanto físico como virtual. Para ello, la investigación se está centrando no solo en su entorno escolar y familiar, sino también en sus redes sociales y, sobre todo, en los chats de mensajería de los dos juegos online en los que tenía perfil propio y a los que jugaba de manera habitual, para saber si alguien le había empujado o incitado al suicidio, según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

Ante la conducta suicida, 024 El teléfono 024 del Ministerio de Sanidad atiende a personas con pensamientos, ideación o riesgo de conducta suicida, así como a sus familiares y allegados, las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono, que no deja rastro, encontrarás la ayuda de profesionales especializados, que ofrecen escucha activa, contención emocional y orientación sobre los recursos sanitarios adecuados. El servicio es gratuito, confidencial y de alcance nacional. Si tú o alguien de tu entorno necesita apoyo, llama al 024. En caso de urgencia o emergencia vital, llama inmediatamente al 112, donde los equipos de Emergencias actuarán con rapidez.

Pasaba las vacaciones con el padre

Los hechos, que no habían trascendido hasta ahora, se produjeron en la madrugada del pasado 25 de diciembre, día de Navidad, cuando el niño pasaba el periodo vacacional asignado a su padre. Al parecer, la primera semana de vacaciones la debía pasar con el progenitor y la segunda, con su madre, que es quien tenía la custodia del menor. En el domicilio, alquilado por los abuelos paternos, residían estos, el padre del menor fallecido, la nueva pareja de este y una hermanastra del pequeño, una niña de 11 años según las fuentes consultadas.

Después de cenar con normalidad y de pasar un rato en el salón-comedor de la casa con sus familiares, el niño se habría ido a dormir a su habitación, a la espera de abrir al día siguiente los regalos de Navidad, para lo cual se había puesto un pijama con motivos navideños, como el resto de la familia. Por razones que no han trascendido, uno de los adultos habría entrado en el dormitorio del niño sobre las cuatro de la madrugada, probablemente para comprobar que dormía, y habría descubierto con sorpresa que el pequeño no estaba en su cama.

Los familiares empezaron a buscarle por toda la casa y, al no encontrarle, realizaron una primera llamada al servicio de Emergencias 112, para informar de que no encontraban al niño y que temían que se hubiese ido a la calle. Casi una hora después, minutos antes de las cinco de la madrugada, volvieron a llamar para pedir ayuda médica urgente, tras encontrar el cuerpo del menor.

Investigación abierta

Esa llamada puso en marcha el dispositivo habitual, integrado por la Policía Local del municipio donde sucedieron los hechos, así como de la Policía Nacional y un servicio médico urgente. Una vez constatado que el menor estaba fallecido y que todo apuntaba a una muerte violenta no accidental, se puso en marcha el protocolo y se dio aviso al juzgado y al forense de guardia.

Asimismo, se desplazaron al domicilio agentes de la Brigada Local de Policía Científica, que tomaron muestras en la habitación, donde encontraron huellas claras que hablan de una acción voluntaria. El cuerpo sin vida del menor fue levantado y trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML), en Valencia, donde se le practicó la autopsia un día después, el 26 de diciembre. Los resultados confirmarían, en principio, la acción suicida, a falta de algunas pruebas complementarias.

El caso está ahora en manos de los especialistas del Grupo de Menores (Grume) de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional para tratar de averiguar si el pequeño estaba siendo objeto de algún tipo de acoso o de otro tipo de delito, o si tiene relación con su actividad en redes sociales.