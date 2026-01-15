Sevilla
La Guardia Civil toma las Tres Mil, Torreblanca y Utrera en una macrooperación con registros y detenciones
La Policía Judicial de la Comandancia gaditana ha llevado a cabo un operativo este jueves a primera hora de la mañana por delitos contra el patrimonio
Carlos Doncel
Sevilla
La Guardia Civil ha tomado este jueves las Tres Mil Viviendas, Torreblanca y Utrera (Sevilla) en una actuación relacionada con supuestos delitos contra el patrimonio, según informan desde la Benemérita. La investigación la ha llevado a cabo la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, que ha decidido desarrollar el operativo de registro y detenciones a primera hora de la mañana. Hasta el momento, no ha trascendido el número total de arrestos vinculados a esta actuación.
- Daniel Guzmán, del cine al punk: 'Vamos a mostrar en Alicante lo que no se debe hacer sobre un escenario
- Zara pone cifras a su futuro edificio en Maisonnave: 3,1 millones de inversión y 18 meses de obras
- Detenido un mando de la Policía Local de Alicante por presuntos malos tratos
- Eder Sarabia, tras el Betis-Elche: 'Me he tomado diez tilas para no hablar del árbitro
- Los robos en el interior de vehículos en Alicante se disparan por las balizas
- Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional
- Los policías sobre el presunto crimen machista de Alcoy: 'Parecía una película de terror
- El juzgado archiva la denuncia por violencia de género contra un mando de la Policía Local de Alicante: 'Me han hundido la vida