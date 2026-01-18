Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ocean Race 2027 AlicanteEmpate Hércules CFMercado fichajes Hércules CFDesfeta AlcoyMóviles asesor Mazón danaRetraso tren AlicanteSubsuelo "inusual" Monóvar
instagramlinkedin

Rastreo

Buscan por mar y aire al tripulante de un velero a la deriva que salió de Gandía

La mujer del tripulante denunció su desaparición el viernes a mediodía y horas más tarde el hombre pudo contactar con Emergencias para informar de que estaba sin motor ni radio

Barcos de la Guardia Civil en las tareas de búsqueda de un varón desaparecido en el mar

Barcos de la Guardia Civil en las tareas de búsqueda de un varón desaparecido en el mar / Salvamento Marítimo

Claudio Moreno

Gandía

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil llevan dos días buscando al tripulante de un velero que navegaba desde la localidad valenciana de Gandía a la alicantina de Guardamar del Segura y ha quedado a la deriva sin motor ni radio. El hombre al frente de la embarcación, con nueve metros de eslora y nombre Admirante, partió en la mañana del jueves 15 de enero y mantuvo comunicación con su mujer hasta la noche de ese mismo día, cuando se perdió el contacto.

Fue ella quien dio la voz de alarma este viernes por la mañana y alertó de que su marido no tenía grandes conocimientos de navegación. Salvamento Marítimo activó la búsqueda y avisó a los puertos de la zona, clubes náuticos y profesionales del mar para sumar recursos al operativo.

La mujer denunció la desaparición de su marido ante la Guardia Civil ayer a mediodía y horas más tarde, en torno a las 22 horas, el hombre pudo contactar con el 112 de Emergencias para pedir auxilio. Fue entonces cuando comunicó que estaba a la deriva sin motor ni radio, anclado para frenar el desplazamiento.

No pudo dar sin embargo su posición concreta porque se quedó sin batería en el teléfono móvil. Salvamento Marítimo y Guardia Civil siguen intentando cuadrar su ubicación con un amplio dispositivo.

En concreto, los equipos de rescate cuentan con la ayuda de una patrullera de la Guardia Civil y varios helicópteros. Según han confirmado fuentes de Salvamento Marítimo a Levante-EMV, uno de ellos continúa en estos momentos sobrevolando la zona para intentar dar con el barón. La búsqueda inicialmente costera ha ampliado su perímetro hacia el norte y el sur en un radio cada vez más amplio. La Guardia Civil también cuenta con una red de radares costeros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de la llegada de una dana que traerá a la provincia de Alicante un fin de semana de lluvia y frío
  2. Recorte de 400 euros en la pensión de jubilación: así lo explica el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz
  3. Muere un joven de 19 años en Alicante al atragantarse con una mandarina
  4. Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional
  5. Eder Sarabia, tras el Betis-Elche: 'Me he tomado diez tilas para no hablar del árbitro
  6. Olcina: 'Los días más inestables en Alicante por la entrada de aire polar serían el sábado, el martes y el miércoles
  7. Daniel Guzmán, del cine al punk: 'Vamos a mostrar en Alicante lo que no se debe hacer sobre un escenario
  8. Los directores de los centros educativos tendrán un teléfono corporativo para gestionar avisos por dana

El Betis afianza su candidatura europea con una victoria clave sobre el Villarreal

El Betis afianza su candidatura europea con una victoria clave sobre el Villarreal

Resultados de la Primitiva del sábado 17 de enero de 2026

Resultados de la Primitiva del sábado 17 de enero de 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 17 de enero de 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 17 de enero de 2026

Abrir la puerta desde el móvil ya es una realidad con Netel

Abrir la puerta desde el móvil ya es una realidad con Netel

Arranca la X Muestra de Teatro de la Fundación Mediterráneo, con diez compañías de la provincia

Arranca la X Muestra de Teatro de la Fundación Mediterráneo, con diez compañías de la provincia

«Por Tutatis»: la Fundación Mediterráneo conmemora el centenario de René Goscinny

«Por Tutatis»: la Fundación Mediterráneo conmemora el centenario de René Goscinny

Prevención: los riesgos de no mantener el edificio

Prevención: los riesgos de no mantener el edificio

'Valor sentimental' se corona como mejor película europea y 'Sirat' acapara méritos por su impactante técnica

'Valor sentimental' se corona como mejor película europea y 'Sirat' acapara méritos por su impactante técnica
Tracking Pixel Contents