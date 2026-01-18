Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta: "Todo apunta a que la cifra de fallecidos seguirá aumentando"

Casi todos los ministros cancelan su agenda de este lunes

Casi todos los ministros del Gobierno, al igual que el presidente, Pedro Sánchez, han cancelado los actos que tenían programados para este lunes por el descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba) que ha provocado decenas de muertos y centenares de heridos.

Según figura en la página web de Moncloa, tanto Sánchez, como la mayor parte de sus ministros, han suspendido su agenda, salvo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que mantiene su reunión con representantes de los sindicatos CCOO y UGT para abordar la situación laboral del sector turístico y un encuentro por videoconferencia con la ministra del Departamento de Relaciones Institucionales de la República Federativa de Brasil, Gleisi Hoffmann.