Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta: "Todo apunta a que la cifra de fallecidos seguirá aumentando"
Al menos 21 personas han muerto tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) esta tarde ha causado al menos 21 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Casi todos los ministros cancelan su agenda de este lunes
Casi todos los ministros del Gobierno, al igual que el presidente, Pedro Sánchez, han cancelado los actos que tenían programados para este lunes por el descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba) que ha provocado decenas de muertos y centenares de heridos.
Según figura en la página web de Moncloa, tanto Sánchez, como la mayor parte de sus ministros, han suspendido su agenda, salvo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que mantiene su reunión con representantes de los sindicatos CCOO y UGT para abordar la situación laboral del sector turístico y un encuentro por videoconferencia con la ministra del Departamento de Relaciones Institucionales de la República Federativa de Brasil, Gleisi Hoffmann.
Puente comparecerá a las 00.45 horas
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atenderá a los medios a las 00.45 horas para dar información sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).
Puente comparecerá en el Edificio H24 Adif en Madrid para dar detalles e información sobre el descarrilamiento de dos trenes en el término municipal cordobés de Adamuz que ha provocado más de 20 fallecidos y más de 70 heridos, con seis muy graves y cinco graves, según las cifras hasta las 23.30 horas de este domingo.
Fernando Clavijo: "El pueblo canario está con Andalucía"
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado esta noche su cariño y solidaridad con los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), las víctimas y sus familias.
"El pueblo canario está con Andalucía en estos momentos tan difíciles. Mi reconocimiento también a los servicios de emergencia que continúan trabajando en el lugar del accidente", ha escrito Clavijo en su cuenta de la red social X.
El PP suspende su agenda
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ordena a todas las direcciones autonómicas y provinciales del partido que suspendan toda su agenda de este lunes en señal de duelo. Una directriz que ha realizado con un mensaje del secretario general de los populares, Miguel Tellado, a un grupo interno con los secretarios generales autonómicos, a las 23:38 de este domingo.
Despliegue de Cruz Roja
La Cruz Roja ha desplegado ocho ambulancias medicalizadas de primer nivel especializadas para grandes siniestros, de sus bases de Córdoba, Jaén y Granada, para participar en el transporte de heridos del accidente ferroviario de Adamuz. El hospital de referencia para el siniestro con el que están trabajando es el Hospital Universitario Reina Sofía, si bien están recibiendo instrucciones para derivar heridos a otras clínicas de la ciudad andaluza.
Juanma Moreno se dirige a Adamuz
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se dirige hacia la localidad cordobesa de Adamuz para conocer "in situ" la situación tras el accidente de trenes en el que han muerto más de 20 personas y ha causado decenas de heridos.
En la red social X, Moreno ha señalado que quiere "estar al lado de los operativos desplegados para atender a las víctimas de este terrible y trágico accidente ferroviario"
Además, ha dado las gracias a todos los equipos de emergencias, voluntarios y vecinos por "su entrega y ayuda".
Uno de los fallecidos es el maquinista del Alvia
El maquinista del Alvia que fue arrollado por el tren de alta velocidad de Iryo en Adamuz (Córdoba) es uno de los fallecidos en esta catástrofe, según confirmaron a Servimedia fuentes de Renfe.
Además, explicaron que el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se está trasladando al lugar del accidente y que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se encuentra en el Centro de Control de Adif. Adif ya ha suspendido todas las circulaciones de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía previstos para mañana lunes.
Von der Leyen transmite su pésame a España
La presidenta de la Comisión Europea y al presidente del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen ha transmitido su pésame a los familiares de las víctimas del descarrilamiento de los trenes de alta velocidad en Córdoba, sentimiento que ha hecho extensivo al pueblo español.
En su cuenta de X, Von der Leyen se ha referido a las "terribles noticias" del accidente de trenes de Córdoba, y ha transmitido su pesar a las familias y seres queridos de las víctimas mortales "y al pueblo español".
"Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos", ha escrito.
La Guardia Civil moviliza a efectivos del GRS 2
La Guardia Civil suma a efectivos del GRS 2 a las labores de ayuda en el accidente ferroviario de Adamuz. El Grupo de Reserva y Seguridad del instituto armado tiene en Sevilla una de sus unidades más numerosas. Los agentes del GRS, habitualmente conocidos por su actuación como antidisturbios o en la seguridad de grandes operaciones contra el crimen organizado, tienen también capacidades y competencias en asistencia en catástrofes.
Centenares de viajeros afectados por la cancelación de toda la línea AVE: "Nos dicen que mínimo dos días sin trenes"
"Nos dicen que mínimo en dos días no salen trenes AVE de aquí pero en realidad no sabemos nada, sólo que es muy grave lo que ha pasado". Es el testimonio que a última hora de este trágico domingo de enero trasladaba a El Correo de Andalucía una de los cientos de afectadas por la cancelación de las líneas de alta velocidad entre Andalucía y Madrid. Como ha informado Adif, Santa Justa será una de las estaciones que permanezca abierta toda la noche para dar la información y cobertura necesaria a los pasajeros afectados.
