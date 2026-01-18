Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo: al menos 10 fallecidos confirmados en la tragedia ferroviaria

900 101 020 y 900 001 402, los teléfonos para atender a los afectados

Iryo ha habilitado el teléfono 900 001 402 de atención para los familiares y personas afectadas por el descarrilamiento de dos trenes este domingo en Adamuz (Córdoba).El tren de Iryo que ha descarrilado es el 6189, que realizaba el trayecto Málaga-Madrid. "El servicio había partido de Málaga a las 18.40 horas y, en el momento del suceso, viajaban aproximadamente 300 personas", ha explicado la empresa en un comunicado.

Por su parte Adif ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas.