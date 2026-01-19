Óscar Puente, en el lugar del accidente ferroviario: "La cifra no es definitiva"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha lamentado la cifra de fallecidos por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que asciende ya a 39, aunque ha avisado de que "no es definitiva".

"Ya en Córdoba camino del lugar del accidente. La cifra de fallecidos alcanza ya a 39 y no es definitiva", ha subrayado Puente en un mensaje en X.

A las 19.45 horas de ayer, un tren que realizaba el recorrido Málaga-Madrid descarriló en Adamuz (Córdoba), provocando que otro tren Madrid-Huelva que circulaba por la vía contigua también descarrilara.

En este contexto, el ministro ha querido expresar todo su agradecimiento "al enorme trabajo de los equipos de rescate durante la noche, en circunstancias muy difíciles". "Mis condolencias a víctimas y familia en estos momentos tan terribles", ha añadido.

La cifra de víctimas

Al menos 39 personas han fallecido tras el descarrilamiento registrado sobre las 19.45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior.

Además, se han producido 152 heridos que han sido trasladados para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves --todos ellos hospitalizados-- y 123 en diversa consideración.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva que también descarriló como consecuencia del incidente, según informó Adif a través de su cuenta oficial en la red social X.

En la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.

También se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de Adif donde se realiza el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria se inicia, así como la estabilización previa al traslado a los hospitales.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado ha 40 efectivos y una quincena de vehículos para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz (Córdoba) como consecuencia del accidente ferroviario.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha señalado a su llegada a la localidad cordobesa de Adamuz que "aún es difícil conocer la dimensión de lo ocurrido. "Equipos de Renfe siguen colaborando con los servicios de emergencias. Aún es difícil conocer la dimensión total de lo ocurrido", ha manifestado este lunes en su cuenta de X.

Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados por la suspensión este domingo y durante todo este lunes del tráfico entre Madrid y Andalucía provocado por el accidente de Adamuz (Córdoba). Por su parte, Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario.