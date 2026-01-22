Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Santa Colomba de Somoza

Detenido un octogenario por matar a su compañero de habitación en una residencia de León

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo por circunstancias que todavía se están investigando

Un agente de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Un agente de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. / EP

EFE

León

La Guardia Civil ha detenido a un octogenario acusado de matar a su compañero de habitación, de 88 años, en la residencia de mayores Las Encinas de la localidad leonesa de Santa Colomba de Somoza.

La Subdelegación del Gobierno de León ha informado de que los hechos se registraron durante la madrugada del pasado domingo por circunstancias que todavía se están investigando. Tras el aviso del suceso por parte de los trabajadores de la residencia, la Policía Judicial de la Guardia Civil de León, procedió a su detención como presunto autor de un delito de homicidio.

Los agentes de la Guardia Civil han trasladado las pruebas y los testimonios recogidos al juzgado de guardia de Astorga (León). Por orden judicial, el octogenario ha sido ingresado en un centro en León acorde a sus circunstancias personales de salud, han informado las mismas fuentes.

Noticias relacionadas

El trágico suceso ha conmocionado a los vecinos de la pequeña localidad de la comarca de Somoza, según han indicado fuentes cercanas a la residencia de ancianos donde se han producido los hechos. Ambos ancianos llevaban ya un tiempo ingresados en este centro asistencial de Santa Colomba de Somoza, localidad de unos 400 habitantes, sin que se tuviera constancia de problemas de convivencia.

