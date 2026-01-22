Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Otro accidente ferroviario

Varios heridos en el choque de un tren de pasajeros contra una grúa en Cartagena

El accidente se ha producido a la altura de la parada de 'Los partidarios', entre Alumbres y La Unión

Un tren de la línea FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) recorre unas vías en Cartagena, en una imagen de archivo.

Un tren de la línea FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) recorre unas vías en Cartagena, en una imagen de archivo. / Iván Urquízar

Alba Marqués

Murcia

El choque de un tren de pasajeros de la línea Cartagena-Los Nietos contra una grúa en Alumbres ha dejado diversos heridos leves. Un amplio dispositivo de emergencias se ha desplegado este jueves en la zona del accidente, ocurrido sobre las 12.00 horas.

La colisión entre la grúa y el cercanías de FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha) ha ocurrido a mediodía a la altura de la parada de 'Los partidarios', entre la diputación cartagenera de Alumbres y el municipio de La Unión.

Noticias relacionadas

Por el momento se desconocen las causas del accidente y el número total de heridos tras el choque.

