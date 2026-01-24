Violencia machista
Asesinan a una mujer en Málaga y detienen a su expareja como presunto autor
La víctima, que estaba inscrita en el sistema VioGen, tenía 34 años y era madre de tres hijos
Laura Rubio
Málaga
Una mujer de 34 años ha sido asesinada en Alhaurín el Grande (Málaga) y su expareja se ha entregado como autor de los hechos.
La víctima, que estaba inscrita en el sistema VioGen, tenía tres hijos. Fue a las 11.40 de este sábado cuando los servicios de emergencias recibieron la llamada de una vecina. En la llamada, se alertaba de que se escuchaba a la víctima pidiendo ayuda.
Tras esto, el presunto autor de los hechos, que se trata de su expareja, se entregó a la Guardia Civil.
- ¿Por qué Emiratos Árabes está enterrando miles de millones de litros de agua bajo el desierto?
- Denuncian el abandono de la estación de autobuses de Benidorm pese a la apertura de un nuevo negocio
- La alcaldesa de Beniel advierte que su ayuntamiento se opondrá a la planta comarcal de basuras de Torremendo
- Pérez Llorca y Ayuso firman un acuerdo para crear un 'eje nacional de inteligencia turística
- Las universidades y centros educativos pierden matemáticos porque no pueden competir con los salarios del sector privado
- Investigan la muerte de un hombre apuñalado junto a un colegio en Alicante
- El parque infantil de Alicante perfecto para celebrar gratis los cumpleaños de tus hijos: tobogán gigante, lago, skatepark y columpios
- La polémica por la oficina de Mazón en La Explanada llega al Ayuntamiento de Alicante y a las Cortes