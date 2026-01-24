La Policía investiga si una estufa causó el incendio con un fallecido y varios heridos en València

Un hombre ha fallecido calcinado esta mañana a causa de un incendio en una vivienda de la primera planta de la calle Joan Fuster número 6 de la ciudad de València. Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Levante-EMV, una llamada alertaba a las 9:15 horas de este sábado de que las llamas estaban arrasando el primer piso del edificio de este barrio de Tres Forques y comenzaban a afectar a otras viviendas.

La Policía Nacional investiga si el incendio se ha originado en una estufa. Así lo ha apuntado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV en la ciudad de València, Pilar Bernabé, que acudió hasta la zona donde ocurrieron los hechos. "Parece, en principio, que puede haber sido como consecuencia de una estufa. Son hipótesis que se dan, habrá que valorarlo, habrá que verlo y habrá que investigarlo", ha señalado Bernabé.

Ubicación del incendio de hoy en València

Antes que Bernabé se habían desplazado varias patrullas de Policía Nacional, Policía Local y Bomberos que han procedido a desalojar a 23 vecinos de la finca y posteriormente a sofocar el incendio que, además, ha dejado 19 heridos por inhalación de humo. Doce de los intoxicados han sido atendidos y dados de alta in situ por los medios sanitarios desplazados al lugar: una unidad del SAMU, dos SVB y una ambulancia convencional. Los otros siete afectados, un hombre de 43 años, un joven de 18 y dos niños menores de 16 años ambos, han sido trasladados a La Fe; y una mujer de 33 años y dos niños menores de 2 y 9 años, trasladados al General.

Agentes de Policía Nacional inspeccionando la vivienda / Fernando Bustamante

Sobre las 13.00 horas se ha procedido al levantamiento del cadáver que ya ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia donde se le practicará la pertinente autopsia. Por el momento se desconocen las causas que han provocado las llamas, que se propagaron con gran rapidez, pero el grupo de Policía Científica ya se encuentra investigando el origen del fuego.

Efecto chimenea en la escalera

Dolores vive en el mismo rellano en el que se ha incendiado la vivienda, prácticamente puerta con puerta, de ahí que horas después, cuando algunos vecinos se la cruzan por la calle se acerquen a abrazarla. "Tirando", responde cuando le preguntan, pero en su caso todo ha quedado en un "susto". "Estaba muy nerviosa", cuenta.

Ha sido su hija Encarna, que vive en el edificio de enfrente, la que le ha avisado de las llamas que ya se veían en la ventana. Las indicaciones han sido claras: protegerse en la habitación más lejana, cerrar todas las ventanas y puertas y cubrir con toallas húmedas los resquicios por donde pudiera entrar el humo. "Obviamente estaba preocupada, he estado llamándola cada dos por tres para saber cómo iba", cuenta la hija, ya con Dolores en la calle tras el momento de angustia.

Ahora queda la marca en la puerta "chamuscada", algo que se repite en toda la escalera donde el olor a quemado sigue persistiendo y donde los dos ascensores han dejado de funcionar. También la luz del rellano. "La escalera está reventada, ha actuado de chimenea", cuenta otro vecino frente al portal que incide en que ha sido "cuestión de segundos".

Esa velocidad de propagación ha afectado a, Yoel, del segundo piso, que también ha visto cómo la puerta ha quedado negra. Había entrado en casa momentos antes sin que hubiera llama alguna y al instante se ha visto siguiendo las instrucciones que daban los bomberos, poniendo toallas y sellando cualquier resquicio por donde pudiera entrar el humo. Incluso ha intentado poner un precinto en la parte superior de la puerta por donde se estaba colando algo de humo, pero se derretía.

Otros vecinos, cuentan, han tenido más problemas al abrir sus puertas y recibir el humo. Estos han tenido que ser evacuados por los bomberos y ser tratados con oxígeno. Hasta la zona se ha acercado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que ha estado atendiendo a los vecinos y escuchando sus testimonios.

El siniestro se ha producido en la comunidad de viviendas conocido tradicionalmente como Grupo Antonio Rueda, renombrado ahora como Grupo 8 de Marzo, construido a finales de los años sesenta destinadas en su momento a viviendas de renta limitada, siendo una de las últimas actuaciones de la Obra Sindical del Hogar.