Tragedia
Un muerto y varios heridos en un incendio en un piso de Valencia
El fuego ha tenido lugar en una vivienda de la calle Escriptor Joan Fuster número 6 de la ciudad
Los bomberos han encontrado a la víctima calcinada en el interior del inmueble
Marina Falcó
Una persona ha fallecido calcinada este sábado a causa de un incendio en una vivienda de la primera planta de la calle Joan Fuster número 6 de la ciudad de Valencia.
Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Levante-EMV, una llamada alertaba a las 9.15 horas de este sábado de que las llamas estaban arrasando el primer piso del edificio de este barrio de Tres Forques y comenzaban a afectar a otras viviendas.
Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de Policía Nacional, Policía Local y Bomberos que han procedido a desalojar a 23 vecinos de la finca y posteriormente a sofocar el incendio que, además, ha dejado al menos seis heridos por inhalación de humo que han sido atendidos por los medios sanitarios desplazados una unidad del SAMU, dos SVB y una ambulancia convencional y han sido trasladados a diferentes hospitales de la ciudad, entre ellos al General y La Fe.
Por el momento se desconocen las causas que han provocado las llamas pero la Policía Científica ya se encuentra investigando el origen del fuego.
El siniestro de ha producido en la comunidad de viviendas conocido tradicionalmente como Grupo Antonio Rueda, renombrado ahora como Grupo 8 de Marzo, construido a finales de los años sesenta destinadas en su momento a viviendas de renta limitada, siendo una de las últimas actuaciones de la Obra Sindical del Hogar.
