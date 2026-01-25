En Subirats
Detenido en Barcelona un conductor de 19 años que dio positivo en alcohol y drogas y causó la muerte de un ciclista
El ciclista ha fallecido este domingo en un choque con un vehículo, ocurrido alrededor de las 7:45 horas
EFE
Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a un conductor de 19 años, que ha dado positivo en el test de alcoholemia y de drogas, por el accidente que ha provocado la muerte de un ciclista en Subirats (Barcelona).
El ciclista ha fallecido este domingo en un choque con un vehículo, ocurrido alrededor de las 7:45 horas en el municipio barcelonés de Subirats, ha informado el Servei Català de Trànsit.
El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 4,8 de la carretera C-243a a la altura de Subirats, en la comarca del Alt Penedès.
Los agentes de tráfico de los Mossos han realizado el test de alcoholemia y drogas al conductor, que han dado positivo, por lo que ha quedado detenido como presunto autor de este siniestro mortal.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado cuatro patrullas de los Mossos, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y diversas unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Con la muerte de este ciclista ya son tres las personas que han perdido la vida en accidente de tráfico en las carreteras catalanas desde que comenzó el año 2026.
- El primer curso de carrera será gratuito para los universitarios de la provincia de Alicante que aprueben todas las asignaturas
- Emergencia en El Palmeral: el cierre del parque de Alicante deja sin atención a las colonias de gatos
- El albergue de animales de San Vicente estará a más de 150 metros de las viviendas
- Educación adeuda 12 millones en sueldos a los profesores de la enseñanza concertada
- Ni la playa de Levante de Benidorm ni el puerto de Torrevieja: esta es la zona de la provincia de Alicante con más bares por habitante
- Denuncian el abandono de la estación de autobuses de Benidorm pese a la apertura de un nuevo negocio
- Eder Sarabia, técnico del Elche: 'Tenemos que trabajar para recuperar nuestra esencia
- La alcaldesa de Beniel advierte que su ayuntamiento se opondrá a la planta comarcal de basuras de Torremendo