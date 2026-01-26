En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente confirma que la última prueba de "auscultación" de la vía se le hizo 58 días antes, "una cifra normal"
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave e la alta velocidad en España, ha dejado 45 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Mariano Alonso Freire
Feijóo denuncia el "colapso" de España y la "soberbia" y las "medias verdades" del Gobierno sobre Adamuz
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, denunció este lunes, durante una entrevista en la Cadena COPE, la "soberbia" y las "medias verdades" que a su juicio han caracterizado la gestión del Gobierno sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz, la localidad cordobesa donde el pasado domingo el siniestro ocasionado entre un tren Alvia y otro Iryo de alta velocidad provocaron 45 víctimas mortales. El líder de la oposición afirmó que España está en una situación de "colapso", palabra que repitió varias veces durante su intervención, y pidió que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no se siente ya este martes en el Consejo de Ministros, reiterando la petición de dimisión que ya el domingo realizó el número dos de los populares, Miguel Tellado.
Pablo Gallén
Puente: "La auscultación no nos hubiera ofrecido ninguna información relevante"
"La auscultación no nos hubiera ofrecido ninguna información relevante. Por eso, cuando yo he hablado de que ha sido un accidente extraño, no me estoy refiriendo, como alguno pensó, a ningún sabotaje, aunque esa hipótesis tampoco se ha descartado en ningún momento, pero no es la plausible ni la que en este momento, ocupa el lugar principal. Lo que digo de extraño es que es un accidente que realmente, aparentemente, parece muy difícil de detectar", subraya Puente.
El PP pedirá hoy la comparecencia de Sánchez esta semana en el Senado por los accidentes de tren de Córdoba
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado este lunes que el Partido Popular va a pedir hoy la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta semana en el Senado, donde su partido tiene mayoría, para que dé información sobre los accidentes ferroviarios. En una entrevista en Cope, Feijóo ha afirmado que Sánchez "ha venido a humillar a las víctimas" porque no ha pedido una comparecencia en las Cámaras para explicar en exclusiva lo que ha sucedido en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
Ayuso exige la dimisión de Puente y Sánchez por su "responsabilidad" en el accidente de tren en Adamuz
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este lunes la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que ha dejado más de 40 fallecidos, por su "responsabilidad" en el mismo. En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, la dirigente madrileña ha subrayado que Puente tiene que dimitir porque sus años al frente del Ministerio "solo han servido para proponer ocurrencias y insultar gravemente cada día" y ha asegurado que tras la tragedia se ha comportado de la misma manera.
Pablo Gallén
Puente confirma que tuvo que cancelar la semana pasada su viaje a Arabia Saudí, donde se iba a firmar un importante contrato del AVE a La Meca
Puente tuvo que cancelar la semana pasada su viaje a Arabia Saudí donde se iba a firmar un importante contrato del AVE a La Meca. El ministro comenta que en sus años al frente de la cartera de Transportes ha estado en varios países estudiando los sistemas ferroviarios, entre los cuales destaca a China. "China está en otra dimensión en cuanto al sistema ferroviario, pero no conozco otro país que no iguale o mejore en cuanto al tren", añade.
Pablo Gallén
"Normalmente tenemos cuatro incidencias al día reportadas por maquinistas, pero un día llegaron a 25, 21 de ellas enviadas por el mismo trabajador"
El ministro de Transportes explica las razones de las limitaciones de velocidad en la alta velocidad Madrid-Barcelona. "Normalmente tenemos cuatro incidencias de media al día reportadas por maquinistas en los 4.000 km de vías de alta velocidad que tenemos en España, pero hubo un día que llegaron a 25, 21 de ellas reportadas por el mismo trabajador, por lo que decidimos limitar la velocidad. Esto es algo que se hace con frecuencia", sostiene.
Pablo Gallén
Puente defiende el "buen momento" del tren en España, pero reitera que no es "fan de la liberalización"
Puente valora el buen momento del tren en España, que está batiendo todos los récords. "No soy fan de la liberalización, no porque sature la red pero es cierto que se ha hecho muy rápido. Tenemos 50 millones de viajeros de tren", arguye.
Pablo Gallén
Puente, sobre las críticas de Junqueras: "Estamos invirtiendo lo necesario"
Puente responde a la petición de dimisión por parte del presidente de ERC, Oriol Junqueras, de este domingo. "Hay gente que dice que estamos dando todos los recursos a Cataluña y desde Cataluña se nos dice que no invertimos nada en Rodalies. Creo que ni una cosa, ni la otra. Estamos invirtiendo lo necesario".
Pablo Gallén
Puente: "Quiero saber que ha pasado en Adamuz, no tengo interés en que la culpa sea de la vía o del tren"
"Yo ya me esperaba que me iban a pedir la dimisión. He dado tres ruedas de prensa y 16 entrevistas con esta. No sé dónde está la opacidad, ni estoy mintiendo. Quiero saber que ha pasado, no tengo interés en que la culpa sea de la vía o del tren. Quién caiga, quién tenga que caer, si soy yo... pues señores míos, también. No tenemos ningún afán de ocultar nada, tenemos que trabajar para esclarecer todo. No puedo estar a lo que diga el PP, voy a comparecer en el Congreso. Más no puedo hacer", ha abundado Puente.
Pablo Gallén
Puente: "Las infraestructuras de Rodalies están obsoletas"
"Las infraestructuras de Rodalies están obsoletas, estamos trabajando e invirtiendo mientras continúa el servicio", ha admitido Puente.
- DIRECTO | SD Tarazona - Hércules CF
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- Un 2026 lleno de música en Alicante: Chayanne, Viva Suecia y otros conciertos que llegan a la provincia este año
- Tristeza en las últimas horas de Fnac Alicante: 'Recuerdo venir desde pequeña buscando libros
- El primer curso de carrera será gratuito para los universitarios de la provincia de Alicante que aprueben todas las asignaturas
- La avenida de la Estación de Alicante, un eje histórico en continua transformación: de la llegada del TRAM al adiós de la Fnac
- Emergencia en El Palmeral: el cierre del parque de Alicante deja sin atención a las colonias de gatos
- Se paraliza la circulación de la línea 4 del TRAM de Alicante