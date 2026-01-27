Hallan el cadáver de un hombre en aguas del norte de Tenerife
El cuerpo fue sacado del agua por socorristas y bomberos de Tenerife en una embarcación
El cadáver de un hombre fue localizado a primeras horas de la tarde de este martes en aguas del norte de Tenerife. Según las primeras estimaciones, el varón puede tener alrededor de 70 años y es extranjero.
El cuerpo sin vida fue detectado a las 15:00 horas a decenas de metros del barrio de Punta Brava, en el municipio del Puerto de la Cruz.
Varios testigos alertaron de que una persona flotaba sin signos vitales a unos 30 metros de la costa.
Recursos de intervención
Hasta el lugar acudió un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno canario, otra aeronave de Salvamento Marítimo (Helimer), bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de La Orotava, una ambulancia medicalizada, policías locales y policías nacionales.
Los primeros en llegar al lugar fueron socorristas del Puerto de la Cruz y bomberos en una embarcación. Tras recuperar al bañista del agua, lo trasladaron hasta Playa Jardín.
En dicho enclave, personal sanitario de la ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el varón estaba en parada cardiorrespiratoria y le realizó maniobras de reanimación avanzadas, pero no consiguieron que recuperara el pulso y la respiración, por lo que se confirmó el fallecimiento.
Agentes de la Policía Nacional se encargaron de la instrucción de las diligencias y la custodia del cuerpo hasta que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia.
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos
- Cierran una conocida finca de bodas en Alicante por no tener licencia
- El coche oficial de Alcaldía de Torrevieja suma su tercera multa en tres años por infracciones de tráfico
- La familia Murcia Puchades pide al juez la ejecución forzosa para que Benidorm pague los 352 millones por Serra Gelada
- Fallece el abogado y exconcejal ilicitano Antonio Martínez Camacho
- Alumnos de un colegio de Alicante comen en el gimnasio por las humedades del comedor
- Elche ya tiene emplazamiento definitivo para el mercadillo de Plaza de Barcelona, que cambia de nombre