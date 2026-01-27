Sucesos
Macrooperación policial por el tiroteo de Isla Mayor en noviembre: 250 agentes y diez detenidos
La operación incluye entradas y registros simultáneos en distintos puntos de Málaga y Sevilla, en una actuación coordinada de gran envergadura destinada a desarticular el entramado presuntamente implicado en el tiroteo
Antonio Muñoz
La Policía Nacional ha detenido este martes a 10 personas por el tiroteo ocurrido en Isla Mayor del pasado mes de noviembre. Entre los arrestados están "los presuntos autores de los disparos a los agentes, que han sido capturados "en Mijas y Marbella", según han detallado desde el Cuerpo. En el operativo, en el que han participado más de 250 efectivos, se han intervenido además cuatro armas cortas, 70 kilos de cocaína y 15.000 euros.
En total se han realizado "13 registros domiciliarios en diversas localidades de Sevilla y Málaga", según informan desde la Policía Nacional. Según subrayan estas mismas fuentes, en el dispositivo participan más de 250 agentes, pertenecientes a unidades especializadas como la UDYCO Central, GEO, GOES, GOIT, la Unidad Aérea, Guías Caninos, Policía Científica y Policía Judicial de Sevilla y Dos Hermanas.
El tiroteo en Isla Mayor
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de noviembre en una nave que actuaba de guardería de droga. Tal y como informó El Correo de Andalucía, las cinco víctimas de este ataque -tres miembros del Greco y dos de medios aéreos- se encontraban en un enclave rural haciendo labores de vigilancia y seguimiento a un clan de la droga. En mitad de la madrugada, y cuando los traficantes volvían en una 'pickup' de transportar fardos a una 'guardería' de droga, los vieron.
Los narcos actuaron con armas de guerra y AK-47. Ahí comenzó un tiroteo que dejó a un agente con fractura de tríceps y a otro con dos costillas rotas. Aunque las lesiones más graves las sufrió un tercer efectivo herido, que tuvo que ser operado de urgencia después de que una bala le traspasara el chaleco.
Dos meses después, hay al menos diez personas detenidas, aunque la Policía Nacional ha señalado que la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o actuaciones en las próximas horas, a medida que avancen las diligencias.
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- El coche oficial de Alcaldía de Torrevieja suma su tercera multa en tres años por infracciones de tráfico
- La familia Murcia Puchades pide al juez la ejecución forzosa para que Benidorm pague los 352 millones por Serra Gelada
- Cierran una conocida finca de bodas en Alicante por no tener licencia
- Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos
- Fallece el abogado y exconcejal ilicitano Antonio Martínez Camacho
- Alumnos de un colegio de Alicante comen en el gimnasio por las humedades del comedor
- Elche ya tiene emplazamiento definitivo para el mercadillo de Plaza de Barcelona, que cambia de nombre