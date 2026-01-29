Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta por viento en AlicanteViviendas públicas AlicanteTractorada: calles cortadasPréstamo sentencia Serra GeladaFinca bodas cerrada
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente, recibido en el Senado entre gritos de "dimisión"

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 45 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Se elevan a 45 los fallecidos en Adamuz tras localizar a los dos últimos desaparecidos

Se elevan a 45 los fallecidos en Adamuz tras localizar a los dos últimos desaparecidos

Se elevan a 45 los fallecidos en Adamuz tras localizar a los dos últimos desaparecidos / Europa Press

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

