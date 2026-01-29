En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente, recibido en el Senado entre gritos de "dimisión"
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 45 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Juan Carlos Lozano
Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado, defiende que hoy "comparece el Gobierno" y recuerda que Sánchez se explicará en el Congreso
Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado, antes del comienzo de la comparecencia de Puente: "Hoy comparece el Gobierno. Es evidente que comparece en boca de su ministro de Transportes porque el Gobierno actúa de forma solidaria. El presidente ya ha fijado una comparecencia en el Congreso el día 11".
Juan Carlos Lozano
Alicia García, portavoz del PP en el Senado: "Sánchez tiene la obligación moral de comparecer, pero delega en el ministro porque le protege de la mentira"
Alicia García, portavoz del PP en el Senado, antes de que comience la comparecencia de Puente: "Pedro Sánchez no está aquí porque no quiere estar. Un presidente no huye ni se esconde. Tiene una obligación moral de comparecer. Hoy delega en el ministro porque le protege de la mentira. Por eso Sánchez no cesa al ministro ni el ministro dimite".
May Mariño
Un minuto de silencio por las víctimas
La comparecencia de Óscar Puente comenzó con un "respetuoso minuto de silencio" impulsado por el presidente del Senado, Pedro Rollán, en recuerdo de las víctimas y deseando una pronta mejoría de los heridos.
Puente, recibido en el Senado entre gritos de "dimisión" de los senadores del PP
Gritos de "dimisión" de los senadores del PP han recibido a Óscar Puente antes de su comprecencia en el Senado, donde dará a continuación explicaciones por los accidente de tren de Adamuz y Gelida.
Puente comparece desde las 11.00 horas en el Senado para dar explicaciones tras los accidentes ferroviarios
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, va a comparecer este jueves, 29 de enero, en el Senado para informar sobre los últimos accidentes ferroviarios. El PP registró el pasado lunes las comparecencias urgentes en la Cámara Alta, donde tienen mayoría, del ministro y también del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, el Gobierno decidió que fuera Puente quien acudiera a responder este jueves al Senado, ya que tiene la capacidad de elegir qué miembro del Gobierno acude a contestar al Parlamento.
Un problema técnico interrumpe la línea ferroviaria entre Linares y Alcázar de San Juan
La falta de tensión en una catenaria ha originado la interrupción de la circulación ferroviaria a su paso por Calancha (tramo Linares-Baeza - Alcázar de San Juan), según ha indicado Adif. Se está trabajando para solucionar la incidencia con la mayor brevedad posible, ha precisado el administrador.
Rollán advierte por carta a Sánchez de que tiene que justificar su ausencia al Senado
El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha enviado este miércoles una carta al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, para advertirle de que puede haber consecuencias jurídicas si no acude este jueves al pleno extraordinario de la Cámara Alta, al que ha sido convocado para dar explicaciones de los siniestros ferroviarios.
En la misiva, a la que ha tenido acceso EFE, Rollán indica a Sánchez que en la reunión de la Junta de Portavoces del martes, en presencia del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, se indicó que la falta de comparecencia "sin causa debidamente justificada" puede conllevar responsabilidades jurídicas.
Puente explica mañana en el Senado los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona)
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece mañana en el Senado a petición del PP para dar cuenta de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), además de los incidentes continuados en Rodalies (Cercanías) en Cataluña.
La comparecencia se produce once días después del accidente de Adamuz, que provocó la muerte de 45 personas después de que un tren Iryo descarrilara cerca de esa localidad cordobesa, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, momento en el que por la vía contraria circulaba un Alvia de Renfe, que chocó contra el primero.
Dos días después de esa tragedia, el pasado día 20 un maquinista resultó muerto en Gelida al caer sobre el tren un muro de contención por las fuertes lluvias.
Agencias de viajes reclaman soluciones al colapso ferroviario entre Andalucía y Madrid
La Federación Andaluza de Agencias de Viajes (FAAV) ha expresado este miércoles su preocupación y malestar ante la grave situación que atraviesa la red ferroviaria, que mantiene interrumpida la conexión entre Madrid y Andalucía tras el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado día 18 y ha urgido al Gobierno a actuar.
Esta situación, ha apuntado la FAAV en un comunicado, está provocando "un bloqueo sin precedentes" en la movilidad de viajeros, con un impacto "directo y muy negativo" sobre el sector turístico y, en particular, sobre la provincia de Huelva, actualmente aislada de los principales ejes de comunicación.
Una nueva alta deja en 18 los heridos hospitalizados por el accidente de Adamuz
Un total de 18 personas, 17 adultos y un menor, permanecen ingresadas en los distintos hospitales andaluces por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según el último balance facilitado por la Junta de Andalucía, que ha detallado que se ha producido una nueva alta hospitalaria.
Este miércoles hay cuatro pacientes, todos ellos adultos, que permanecen ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de los que tres se encuentran en el hospital Reina Sofía de Córdoba, y otro en el hospital San Juan de Dios también de la capital cordobesa.
