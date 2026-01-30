Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un teniente de la Guardia Civil en Valencia por violar tres veces a su pareja y maltratarla

Detenido el teniente de la Guardia Civil de Bétera por violar tres veces a su pareja y maltratarla

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL

Redacción

La magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Llíria ha dejado en libertad con medidas cautelares --entre otras orden de alejamiento-- para el teniente de la Guardia Civil de Bétera detenido por presuntamente violar tres veces a su pareja y maltratarla.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza recibió este jueves al arrestado y acordó su libertad provisional con medidas cautelares consistentes en prohibición de aproximación a menos de 700 metros de la denunciante, su lugar de trabajo y de cualquier lugar que frecuente, así como a la localidad donde reside, así como de comunicación con ella por cualquier medio y colocación de una tobillera GPS para el control del alejamiento.

Cuatro meses de relación

El detenido queda investigado en una causa abierta inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por delitos de maltrato, agresión sexual, injurias y coacciones en el ámbito de la violencia de género, precisan las mismas fuentes. La víctima ha denunciado varios episodios de malos tratos y tres agresiones sexuales durante los cuatro meses de relación que mantuvieron.

